На трасі Луцьк-Рівне п'яний водій скоїв аварію
Сьогодні, 10:41
На автомобільній дорозі Устилуг-Луцьк-Рівне поблизу Карпилівського кільця, п'яний водій на Mazda вчинив ДТП.
Під час спілкування з 30-річним чоловіком поліцейські помітили явні ознаки алкогольного сп’яніння, - інформує Патрульна поліція Рівненської області.
Від проходження медичного огляду на стан алкогольного сп'яніння на місці скоєння ДТП та у медичному закладі водій відмовився у присутності двох свідків.
При поверхневій перевірці у керманича виявили предмет, зовні схожий на пістолет.
На місце події викликали слідчо-оперативну групу. На водія склали протоколи за ст.124 КУпАП(скоєння ДТП) та ч.1 ст.130 (керування в стані алкогольного сп’яніння, по відмові) КУпАП.
Відомості за цими фактами внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
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Під час спілкування з 30-річним чоловіком поліцейські помітили явні ознаки алкогольного сп’яніння, - інформує Патрульна поліція Рівненської області.
Від проходження медичного огляду на стан алкогольного сп'яніння на місці скоєння ДТП та у медичному закладі водій відмовився у присутності двох свідків.
При поверхневій перевірці у керманича виявили предмет, зовні схожий на пістолет.
На місце події викликали слідчо-оперативну групу. На водія склали протоколи за ст.124 КУпАП(скоєння ДТП) та ч.1 ст.130 (керування в стані алкогольного сп’яніння, по відмові) КУпАП.
Відомості за цими фактами внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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