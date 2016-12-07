На трасі Луцьк-Рівне п'яний водій скоїв аварію

На автомобільній дорозі Устилуг-Луцьк-Рівне поблизу Карпилівського кільця, п'яний водій на Mazda вчинив ДТП.Під час спілкування з 30-річним чоловіком поліцейські помітили явні ознаки алкогольного сп’яніння, - інформує Патрульна поліція Рівненської області.Від проходження медичного огляду на стан алкогольного сп'яніння на місці скоєння ДТП та у медичному закладі водій відмовився у присутності двох свідків.При поверхневій перевірці у керманича виявили предмет, зовні схожий на пістолет.На місце події викликали слідчо-оперативну групу. На водія склали протоколи за ст.124 КУпАП(скоєння ДТП) та ч.1 ст.130 (керування в стані алкогольного сп’яніння, по відмові) КУпАП.Відомості за цими фактами внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.