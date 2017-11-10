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У Ківерцях через замикання пральної машинки горіла квартира

У Ківерцях через замикання пральної машинки горіла квартира
У Ківерцях горіла квартира у 2-поверховому житловому будинку.

Пожежа трапилась 24 грудня о 10:04, - пише ДСНС України у Волинській області.

Зазначається, що загорання виникло у ванній кімнаті. Під час пожежі отримала опіки верхніх дихальних шляхів та обличчя ІІ-ІІІ ступенів 60-річна мешканка квартири.

Причина пожежі встановлюється. За попередніми даними, лихо трапилося внаслідок короткого замикання електромережі в пральній машинці.

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Теги: пожежа, Ківерці
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