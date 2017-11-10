У Ківерцях через замикання пральної машинки горіла квартира
Сьогодні, 10:47
У Ківерцях горіла квартира у 2-поверховому житловому будинку.
Пожежа трапилась 24 грудня о 10:04, - пише ДСНС України у Волинській області.
Зазначається, що загорання виникло у ванній кімнаті. Під час пожежі отримала опіки верхніх дихальних шляхів та обличчя ІІ-ІІІ ступенів 60-річна мешканка квартири.
Причина пожежі встановлюється. За попередніми даними, лихо трапилося внаслідок короткого замикання електромережі в пральній машинці.
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Пожежа трапилась 24 грудня о 10:04, - пише ДСНС України у Волинській області.
Зазначається, що загорання виникло у ванній кімнаті. Під час пожежі отримала опіки верхніх дихальних шляхів та обличчя ІІ-ІІІ ступенів 60-річна мешканка квартири.
Причина пожежі встановлюється. За попередніми даними, лихо трапилося внаслідок короткого замикання електромережі в пральній машинці.
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