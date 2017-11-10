У Ківерцях через замикання пральної машинки горіла квартира





Пожежа трапилась 24 грудня о 10:04, - пише ДСНС України у Волинській області.



Зазначається, що загорання виникло у ванній кімнаті. Під час пожежі отримала опіки верхніх дихальних шляхів та обличчя ІІ-ІІІ ступенів 60-річна мешканка квартири.



Причина пожежі встановлюється. За попередніми даними, лихо трапилося внаслідок короткого замикання електромережі в пральній машинці.

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