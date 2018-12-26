Пограбування банку у Кривому Розі: грабіжник ножем порізав жінку





Напад стався, коли жінка відкривала відділення вранці, - пишуть



Чоловік у чорному одязі і медичній масці співробітниці банку завдав ножові поранення обличчя та шиї.



Злодієві вдалося винести €15 тис. та 150 тис. грн.



На місці події працюють співробітники правоохоронних органів.

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