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Пограбування банку у Кривому Розі: грабіжник ножем порізав жінку

Пограбування банку у Кривому Розі: грабіжник ножем порізав жінку
У Кривому Розі чоловік напав на співробітницю банку з ножем, а потім викрав велику суму грошей.

Напад стався, коли жінка відкривала відділення вранці, - пишуть Факти.

Чоловік у чорному одязі і медичній масці співробітниці банку завдав ножові поранення обличчя та шиї.

Злодієві вдалося винести €15 тис. та 150 тис. грн.

На місці події працюють співробітники правоохоронних органів.

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Теги: Кривий Ріг, пограбування
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