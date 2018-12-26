Пограбування банку у Кривому Розі: грабіжник ножем порізав жінку
Сьогодні, 11:21
У Кривому Розі чоловік напав на співробітницю банку з ножем, а потім викрав велику суму грошей.
Напад стався, коли жінка відкривала відділення вранці, - пишуть Факти.
Чоловік у чорному одязі і медичній масці співробітниці банку завдав ножові поранення обличчя та шиї.
Злодієві вдалося винести €15 тис. та 150 тис. грн.
На місці події працюють співробітники правоохоронних органів.
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Напад стався, коли жінка відкривала відділення вранці, - пишуть Факти.
Чоловік у чорному одязі і медичній масці співробітниці банку завдав ножові поранення обличчя та шиї.
Злодієві вдалося винести €15 тис. та 150 тис. грн.
На місці події працюють співробітники правоохоронних органів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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