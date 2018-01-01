На Волині автівка на смерть переїхала молодого чоловіка
Сьогодні, 11:40
На автодорозі в селі Сітовичі Ковельського району автомобіль наїхав на пішохода – чоловік загинув.
За кермом автомобіля Volkswagen Т2 перебував 47-річний житель Ковельського району. Водій допустив наїзд на 28-річного місцевого жителя, який лежав на проїжджій частині, - інформує ГУНП у Волинській області.
Внаслідок автопригоди пішохід загинув.
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За кермом автомобіля Volkswagen Т2 перебував 47-річний житель Ковельського району. Водій допустив наїзд на 28-річного місцевого жителя, який лежав на проїжджій частині, - інформує ГУНП у Волинській області.
Внаслідок автопригоди пішохід загинув.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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