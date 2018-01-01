На Волині автівка на смерть переїхала молодого чоловіка





За кермом автомобіля Volkswagen Т2 перебував 47-річний житель Ковельського району. Водій допустив наїзд на 28-річного місцевого жителя, який лежав на проїжджій частині, - інформує ГУНП у Волинській області.



Внаслідок автопригоди пішохід загинув.





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