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У Луцьку бус зіткнувся з маршруткою: є постраждалі. ФОТО

У Луцьку бус зіткнувся з маршруткою: є постраждалі. ФОТО
У Луцьку на вулиці Ківерцівській трапилась аварія.

Інцидент трапився вчора, 25 грудня, - інформує ГУНП у Волинській області.

Volkswagen Transporter, під керуванням 44-річного жителя райцентру Ківерці, врізався у маршрутне таксі «Богдан», сполученням «Луцьк-Ківерці», за кермом якого перебував 47-річний житель цього ж району.

У результаті зіткнення двоє пасажирів Volkswagen, 19 та 8 років, отримали тілесні ушкодження. Не госпіталізовувалися. Ніхто із пасажирів маршрутки не постраждав.

За цим фактом слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 та ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України, відповідно. Досудові розслідування тривають.

У Луцьку бус зіткнувся з маршруткою: є постраждалі. ФОТО
У Луцьку бус зіткнувся з маршруткою: є постраждалі. ФОТО
У Луцьку бус зіткнувся з маршруткою: є постраждалі. ФОТО




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Теги: аварія, Луцьк
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