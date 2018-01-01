У Луцьку бус зіткнувся з маршруткою: є постраждалі. ФОТО

У Луцьку на вулиці Ківерцівській трапилась аварія.Інцидент трапився вчора, 25 грудня, - інформує ГУНП у Волинській області.Volkswagen Transporter, під керуванням 44-річного жителя райцентру Ківерці, врізався у маршрутне таксі «Богдан», сполученням «Луцьк-Ківерці», за кермом якого перебував 47-річний житель цього ж району.У результаті зіткнення двоє пасажирів Volkswagen, 19 та 8 років, отримали тілесні ушкодження. Не госпіталізовувалися. Ніхто із пасажирів маршрутки не постраждав.За цим фактом слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 та ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України, відповідно. Досудові розслідування тривають.