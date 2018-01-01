У Луцьку бус зіткнувся з маршруткою: є постраждалі. ФОТО
Сьогодні, 11:49
У Луцьку на вулиці Ківерцівській трапилась аварія.
Інцидент трапився вчора, 25 грудня, - інформує ГУНП у Волинській області.
Volkswagen Transporter, під керуванням 44-річного жителя райцентру Ківерці, врізався у маршрутне таксі «Богдан», сполученням «Луцьк-Ківерці», за кермом якого перебував 47-річний житель цього ж району.
У результаті зіткнення двоє пасажирів Volkswagen, 19 та 8 років, отримали тілесні ушкодження. Не госпіталізовувалися. Ніхто із пасажирів маршрутки не постраждав.
За цим фактом слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 та ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України, відповідно. Досудові розслідування тривають.
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Інцидент трапився вчора, 25 грудня, - інформує ГУНП у Волинській області.
Volkswagen Transporter, під керуванням 44-річного жителя райцентру Ківерці, врізався у маршрутне таксі «Богдан», сполученням «Луцьк-Ківерці», за кермом якого перебував 47-річний житель цього ж району.
У результаті зіткнення двоє пасажирів Volkswagen, 19 та 8 років, отримали тілесні ушкодження. Не госпіталізовувалися. Ніхто із пасажирів маршрутки не постраждав.
За цим фактом слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 та ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України, відповідно. Досудові розслідування тривають.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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