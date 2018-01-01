У «Промені» відбудеться новорічна вистава для дітей*





"Зовсім не секрет, що відважні щенята-рятувальники із щенячого патрулю завжди і будь-кому готові прийти на допомогу - серед врятованих ними кого тільки не було! Але, як і інші малюки, щенята дуже чекають Нового року і готуються його святкувати: прикрашають свої будинки в Бухті Пригод. Напевно, за декілька днів до свята нікого не доведеться рятувати - можна відмінно повеселитися і не думати про роботу", - йдеться в анонсі до вистави.



Про те як щенята рятуватимуть Новий рік дізнаєтеся, відвідавши виставу для дітей «Щенячий патруль рятує Новий рік».



Тож, подаруйте дітям незабутнє новорічне свято.



Тривалість вистави - 50-55 хв.

Вік: 2-10 років



Квитки можна придбати за посиланням:

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У луцькому «Промені» 28 грудня відбудеться передноворічна вистава для діток «Щенята рятують новий рік»."Зовсім не секрет, що відважні щенята-рятувальники із щенячого патрулю завжди і будь-кому готові прийти на допомогу - серед врятованих ними кого тільки не було! Але, як і інші малюки, щенята дуже чекають Нового року і готуються його святкувати: прикрашають свої будинки в Бухті Пригод. Напевно, за декілька днів до свята нікого не доведеться рятувати - можна відмінно повеселитися і не думати про роботу", - йдеться в анонсі до вистави.Про те як щенята рятуватимуть Новий рік дізнаєтеся, відвідавши виставу для дітей «Щенячий патруль рятує Новий рік».Тож, подаруйте дітям незабутнє новорічне свято.Тривалість вистави - 50-55 хв.Вік: 2-10 роківКвитки можна придбати за посиланням: http://bit.ly/2qWmBBv

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