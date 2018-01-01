У лучанина інтернет-шахраї зняли з картки майже 30 тисяч

У Луцьку 43-річного чоловіка ошукали шахраї.Лучанин повідомив, що 23 грудня до нього зателефонувала невідома особа та назвавшись працівником одного із банків, під приводом розблокування банківської картки, дізнавшись реквізити картки привласнила 29 тисяч гривень, - інформує ГУНП у Волинській області.Поліцейські наразі шукають осіб причетних до скоєння цього злочину та притягнення їх до відповідальності.Поліція закликає громадян бути обачними та не потрапляти в пастки шахраїв.