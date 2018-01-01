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У луцькому дворі просять встановити «лежачі поліцейські»

У луцькому дворі просять встановити «лежачі поліцейські»
У Луцьку скаржаться на водіїв, які ганяють двором, що на проспекті Соборності, 22а.

Про це на платформі "Відрите місто" повідомив Григір Дубинка.

За словами чоловіка, біля 3-го під'їзду на Соборності, 22а, демонтували шлагбаум рік тому.

"Тепер повз двір постійно їздять автомобілі. Транзитний рух через житлову зону заборонено, згідно з ПДР. Але це водії, особливо таксі, ігнорують. Відразу при виході з під'їзду машини у прямому сенсі "гасають". В дворі постійно є діти. Це може закінчитисся трагічно. Жильці зібрали гроші на напівсферичні обмежувачі руху, але процес погодження їх встановлення затягується. Прохання до міської влади це зробити. При таких обмежувачах доступ швидким і пожежним машинам буде забезпечений", - йдеться у дописі.

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Теги: двір, благоустрій
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