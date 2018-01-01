Чому сьогодні нікому не можна віддавати свій одяг: прикмети і забобони





Починаючи з цього дня можна спостерігати за погодою протягом 12 днів, кожен з яких буде показувати, якою буде погода в кожному місяці наступного року, - пише



Іменини сьогодні святкують: Олександр, Анастасія, Аркадій, Арсеній, Володимир, Євген, Іван, Микола, Орест.



Народні прикмети на 26 грудня:



– Якщо ясного дня з'являється лапатий іній – чекайте різкого похолодання і хуртовини.



– Яка погода цього дня, таким і січень буде.



Що можна робити 26 грудня



1. Якщо сходити в лазню, то весь наступний рік будете здоровими.



2. Запрошуйте в дім гостей. Вважається, що чим більше друзів та рідні буде в домі, тим заможніше буде жити сім’я в наступному році.



3. Якщо цього дня дати обіцянку і виконати її, то все погане залишиться в минулому.



4. Давайте цього дня дітям мед. Можете намастити його на хліб, або пироги з фруктами, щоб вони були здоровими і щасливими.



Що не можна робити 26 грудня



1. Цього дня не можна лаятися.



2. Не проходьте повз людей, які просять милостиню. Думайте цього дня про людей, у яких скрутне становище.



3. Не віддавайте нікому цього дня свій одяг, адже можете віддати своє щастя в чужі руки.



4. Не починайте жодних нових справ.

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