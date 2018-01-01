Чому сьогодні нікому не можна віддавати свій одяг: прикмети і забобони
Сьогодні, 12:55
26 грудня 2018 року вшановується пам'ять ченців Євстратія, Євгенія, Авксентія, Ореста, Мардарія.
Починаючи з цього дня можна спостерігати за погодою протягом 12 днів, кожен з яких буде показувати, якою буде погода в кожному місяці наступного року, - пише 24 канал.
Іменини сьогодні святкують: Олександр, Анастасія, Аркадій, Арсеній, Володимир, Євген, Іван, Микола, Орест.
Народні прикмети на 26 грудня:
– Якщо ясного дня з'являється лапатий іній – чекайте різкого похолодання і хуртовини.
– Яка погода цього дня, таким і січень буде.
Що можна робити 26 грудня
1. Якщо сходити в лазню, то весь наступний рік будете здоровими.
2. Запрошуйте в дім гостей. Вважається, що чим більше друзів та рідні буде в домі, тим заможніше буде жити сім’я в наступному році.
3. Якщо цього дня дати обіцянку і виконати її, то все погане залишиться в минулому.
4. Давайте цього дня дітям мед. Можете намастити його на хліб, або пироги з фруктами, щоб вони були здоровими і щасливими.
Що не можна робити 26 грудня
1. Цього дня не можна лаятися.
2. Не проходьте повз людей, які просять милостиню. Думайте цього дня про людей, у яких скрутне становище.
3. Не віддавайте нікому цього дня свій одяг, адже можете віддати своє щастя в чужі руки.
4. Не починайте жодних нових справ.
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Починаючи з цього дня можна спостерігати за погодою протягом 12 днів, кожен з яких буде показувати, якою буде погода в кожному місяці наступного року, - пише 24 канал.
Іменини сьогодні святкують: Олександр, Анастасія, Аркадій, Арсеній, Володимир, Євген, Іван, Микола, Орест.
Народні прикмети на 26 грудня:
– Якщо ясного дня з'являється лапатий іній – чекайте різкого похолодання і хуртовини.
– Яка погода цього дня, таким і січень буде.
Що можна робити 26 грудня
1. Якщо сходити в лазню, то весь наступний рік будете здоровими.
2. Запрошуйте в дім гостей. Вважається, що чим більше друзів та рідні буде в домі, тим заможніше буде жити сім’я в наступному році.
3. Якщо цього дня дати обіцянку і виконати її, то все погане залишиться в минулому.
4. Давайте цього дня дітям мед. Можете намастити його на хліб, або пироги з фруктами, щоб вони були здоровими і щасливими.
Що не можна робити 26 грудня
1. Цього дня не можна лаятися.
2. Не проходьте повз людей, які просять милостиню. Думайте цього дня про людей, у яких скрутне становище.
3. Не віддавайте нікому цього дня свій одяг, адже можете віддати своє щастя в чужі руки.
4. Не починайте жодних нових справ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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