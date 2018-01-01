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У «George’s Club» відбудеться новорічне «New Stars Show»*

У «George’s Club» відбудеться новорічне «New Stars Show»*
В новорічну ніч хочеться чогось більшого, ніж домашніх посиденьок?

Запрошуємо в ресторан-караоке «George’s Club», що на 3-му поверсі РЦ «Промінь». О 22:00 31 грудня тут почнеться справжнє «New Stars Show», яке триватиме до 06:00 ранку 1 січня. Звичайно, головними зірками в ньому будуть самі ж гості. Хочете спробувати себе в ролі зірки? Ще залишилося кілька столиків, тому бронювання триває: +380 (50) 490 77 14.

Окрім того в святкову ніч на вас чекає шоу снігурок, працюватимуть ведучий, DJ та фотограф. Тому гарний настрій, вибух смакових рецепторів та гарні новорічні спогади у вигляді фотографій чекатимуть на всіх гостей.

Бронювання за телефоном: +380 (50) 490 77 14.

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Теги: РЦ «Промінь»
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