У «George’s Club» відбудеться новорічне «New Stars Show»*
Сьогодні, 20:59
В новорічну ніч хочеться чогось більшого, ніж домашніх посиденьок?
Запрошуємо в ресторан-караоке «George’s Club», що на 3-му поверсі РЦ «Промінь». О 22:00 31 грудня тут почнеться справжнє «New Stars Show», яке триватиме до 06:00 ранку 1 січня. Звичайно, головними зірками в ньому будуть самі ж гості. Хочете спробувати себе в ролі зірки? Ще залишилося кілька столиків, тому бронювання триває: +380 (50) 490 77 14.
Окрім того в святкову ніч на вас чекає шоу снігурок, працюватимуть ведучий, DJ та фотограф. Тому гарний настрій, вибух смакових рецепторів та гарні новорічні спогади у вигляді фотографій чекатимуть на всіх гостей.
Бронювання за телефоном: +380 (50) 490 77 14.
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Запрошуємо в ресторан-караоке «George’s Club», що на 3-му поверсі РЦ «Промінь». О 22:00 31 грудня тут почнеться справжнє «New Stars Show», яке триватиме до 06:00 ранку 1 січня. Звичайно, головними зірками в ньому будуть самі ж гості. Хочете спробувати себе в ролі зірки? Ще залишилося кілька столиків, тому бронювання триває: +380 (50) 490 77 14.
Окрім того в святкову ніч на вас чекає шоу снігурок, працюватимуть ведучий, DJ та фотограф. Тому гарний настрій, вибух смакових рецепторів та гарні новорічні спогади у вигляді фотографій чекатимуть на всіх гостей.
Бронювання за телефоном: +380 (50) 490 77 14.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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