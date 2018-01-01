вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Що ви знаєте про таунхауси? ОНЛАЙН-ТЕСТ*

Що ви знаєте про таунхауси? ОНЛАЙН-ТЕСТ*
Чи не кожен, хто шукав собі житло, поставав перед вибором: квартира чи будинок?

Раніше треба було вибирати, але в останні роки з’явилася «золота середина» – таунхаус, – пише Перший.

Чи знайомі ви з таким типом житла? Чи знаєте про усі його особливості і нюанси? Чи поінформовані про те, де саме його можна купити?

У партнерстві з Будівельною компанією «Інвестор» пропонуємо вам перевірити свої знання.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Інвестор
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
ТОП знакових подій 2018-го року для Волині за версією «ВолиньPost»
Пасажири луцької маршрутки змусили водія вимкнути російську «попсу»
ТОП-10 найрезонансніших подій області у 2018-му за версією «ВолиньPost»
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Що ви знаєте про таунхауси? ОНЛАЙН-ТЕСТ*
Сьогодні, 15:23
У під'їзді на Закарпатті в сумці знайшли немовля
Сьогодні, 15:16
На Волині 10 людей витягали застряглу автівку
Сьогодні, 14:52
Оштрафували волинянина, який намагався дати хабар патрульним
Сьогодні, 14:41
Президент заявив про припинення воєнного стану в Україні
Сьогодні, 14:34
Схожі новини
Під Луцьком можна придбати таунхауси з відтермінуванням на 3 роки. ФОТО* Під Луцьком можна придбати таунхауси з відтермінуванням на 3 роки. ФОТО*
24 грудень, 10:43
Переможці конкурсу «Обличчя Інвестора» взяли участь у перших зйомках. ФОТО* Переможці конкурсу «Обличчя Інвестора» взяли участь у перших зйомках. ФОТО*
18 грудень, 11:34
На ЖК «Оріон» встановили вечірнє освітлення* На ЖК «Оріон» встановили вечірнє освітлення*
17 грудень, 15:14
Акція «Шукайте друга» від «Інвестора» набирає обертів* Акція «Шукайте друга» від «Інвестора» набирає обертів*
10 грудень, 11:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Що ви знаєте про таунхауси? ОНЛАЙН-ТЕСТ*
Сьогодні, 15:23
 0
У під'їзді на Закарпатті в сумці знайшли немовля
Сьогодні, 15:16
 0
На Волині 10 людей витягали застряглу автівку
Сьогодні, 14:52
 0
Оштрафували волинянина, який намагався дати хабар патрульним
Сьогодні, 14:41
 0
Президент заявив про припинення воєнного стану в Україні
Сьогодні, 14:34
 0
Медіа
відео
1/8