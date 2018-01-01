Що ви знаєте про таунхауси? ОНЛАЙН-ТЕСТ*
Сьогодні, 15:23
Чи не кожен, хто шукав собі житло, поставав перед вибором: квартира чи будинок?
Раніше треба було вибирати, але в останні роки з’явилася «золота середина» – таунхаус, – пише Перший.
Чи знайомі ви з таким типом житла? Чи знаєте про усі його особливості і нюанси? Чи поінформовані про те, де саме його можна купити?
У партнерстві з Будівельною компанією «Інвестор» пропонуємо вам перевірити свої знання.
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Раніше треба було вибирати, але в останні роки з’явилася «золота середина» – таунхаус, – пише Перший.
Чи знайомі ви з таким типом житла? Чи знаєте про усі його особливості і нюанси? Чи поінформовані про те, де саме його можна купити?
У партнерстві з Будівельною компанією «Інвестор» пропонуємо вам перевірити свої знання.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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