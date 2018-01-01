Що ви знаєте про таунхауси? ОНЛАЙН-ТЕСТ*





Раніше треба було вибирати, але в останні роки з’явилася «золота середина» – таунхаус, – пише



Чи знайомі ви з таким типом житла? Чи знаєте про усі його особливості і нюанси? Чи поінформовані про те, де саме його можна купити?



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