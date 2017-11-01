Покупці гіпермаркету «Там Там» повернулися з незабутньої подорожі у Домінікану*
Сьогодні, 13:20
Напередодні Нового року, 12 грудня гіпермаркет "Там Там" відправив, шістьох щасливих переможців в незабутню подорож.
Бочарова Тетяна та Бочаров Дмитро, Васильківська Іванна та Васильківський Сергій, Гетманчук Лариса та Гетманчук Геннадий провели аж 10 днів у п’ятизірковому готелі "Be Live Collection Punta Cana" з обслуговуванням за системою "все включено".
Готель розташований серед тропічного саду на пляжі Кабеса-де-Торо на узбережжі Атлантичного океану. У розпорядженні гостей курортного готелю - 9 басейнів. Щовечора у готелі організовуються різноманітні розважальні заходи та шоу.
«Кажуть, на передодні нового року, трапляються дива. Дійсно, якщо віриш, диво трапляється. Наше диво допоміг здійснити гіпермаркет Там Там. Придбавши продуктів додому, виграли поїздку в Домінікану. В таке мало хто може повірити, але фортуна посміхається тим, хто вірить в удачу. Ми дуже дякуємо дирекції гіпермаркету за такий новорічний подарунок. За найяскравіший, незабутній новий рік. Бажаємо Вам процвітання, збільшення покупців, успішного розвитку», - додали щасливі переможці.
В свою чергу керівництво гіпермаркету Там Там запевнило, що і надалі тішитиме своїх покупців чудовими розіграшами та вигідними пропозиціями, а також подякувало переможцям за яскраві, радісні світлини з сонячної Домінікани.
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Бочарова Тетяна та Бочаров Дмитро, Васильківська Іванна та Васильківський Сергій, Гетманчук Лариса та Гетманчук Геннадий провели аж 10 днів у п’ятизірковому готелі "Be Live Collection Punta Cana" з обслуговуванням за системою "все включено".
Готель розташований серед тропічного саду на пляжі Кабеса-де-Торо на узбережжі Атлантичного океану. У розпорядженні гостей курортного готелю - 9 басейнів. Щовечора у готелі організовуються різноманітні розважальні заходи та шоу.
«Кажуть, на передодні нового року, трапляються дива. Дійсно, якщо віриш, диво трапляється. Наше диво допоміг здійснити гіпермаркет Там Там. Придбавши продуктів додому, виграли поїздку в Домінікану. В таке мало хто може повірити, але фортуна посміхається тим, хто вірить в удачу. Ми дуже дякуємо дирекції гіпермаркету за такий новорічний подарунок. За найяскравіший, незабутній новий рік. Бажаємо Вам процвітання, збільшення покупців, успішного розвитку», - додали щасливі переможці.
В свою чергу керівництво гіпермаркету Там Там запевнило, що і надалі тішитиме своїх покупців чудовими розіграшами та вигідними пропозиціями, а також подякувало переможцям за яскраві, радісні світлини з сонячної Домінікани.
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