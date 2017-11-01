Покупці гіпермаркету «Там Там» повернулися з незабутньої подорожі у Домінікану*

Напередодні Нового року, 12 грудня гіпермаркет "Там Там" відправив, шістьох щасливих переможців в незабутню подорож.тататапровели аж 10 днів у п’ятизірковому готелі "Be Live Collection Punta Cana" з обслуговуванням за системою "все включено".Готель розташований серед тропічного саду на пляжі Кабеса-де-Торо на узбережжі Атлантичного океану. У розпорядженні гостей курортного готелю - 9 басейнів. Щовечора у готелі організовуються різноманітні розважальні заходи та шоу.«Кажуть, на передодні нового року, трапляються дива. Дійсно, якщо віриш, диво трапляється. Наше диво допоміг здійснити гіпермаркет Там Там. Придбавши продуктів додому, виграли поїздку в Домінікану. В таке мало хто може повірити, але фортуна посміхається тим, хто вірить в удачу. Ми дуже дякуємо дирекції гіпермаркету за такий новорічний подарунок. За найяскравіший, незабутній новий рік. Бажаємо Вам процвітання, збільшення покупців, успішного розвитку», - додали щасливі переможці.В свою чергу керівництво гіпермаркету Там Там запевнило, що і надалі тішитиме своїх покупців чудовими розіграшами та вигідними пропозиціями, а також подякувало переможцям за яскраві, радісні світлини з сонячної Домінікани.