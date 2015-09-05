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Підлітки побили бабусю, вимагаючи віддати гроші

Підлітки побили бабусю, вимагаючи віддати гроші
На Рівненщині неповнолітні напали на пенсіонерку.

Двоє хлопців проникли до помешкання 83-річна жительки села Точевики в Острозькому районі, побили та забрали у старенької мобільний телефон і гроші, - інформує ГУНП у Рівненській області.

Правоохоронці на місці події встановили, що близько 21 години 24 грудня двоє жителів підлітків: 16-ти та 14-ти років проникли до будинку пенсіонерки. Жінка відразу впізнала у хлопцях своїх сусідів, адже ті часто приходили допомагати їй по господарству.

Обоє почали бити жінку та вимагати гроші. Відібравши у старенької 600 гривень, ті прихопили із собою ще й мобільний телефон, аби вона не звернулася до правоохоронців.

Побита пенсіонерка пішла просити допомоги до сусідів, які і викликали поліцію та повідомили родичів потерпілої.

Правоохоронці відразу розпочали пошук зловмисників.

Хлопців причетних, до злочину поліцейські виявили за місцем проживання. Старший із них, до того ж, перебував в стані алкогольного сп’яніння. Відомо, що вони навчаються у школі і раніше не потрапляли в поле зору правоохоронців.

За вчинений злочин, який відноситься до категорії особливо тяжких їм загрожує до дванадцяти років за ґратами.


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Теги: підлітки, побиття, бабуся
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