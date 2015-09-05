Підлітки побили бабусю, вимагаючи віддати гроші
Сьогодні, 13:45
На Рівненщині неповнолітні напали на пенсіонерку.
Двоє хлопців проникли до помешкання 83-річна жительки села Точевики в Острозькому районі, побили та забрали у старенької мобільний телефон і гроші, - інформує ГУНП у Рівненській області.
Правоохоронці на місці події встановили, що близько 21 години 24 грудня двоє жителів підлітків: 16-ти та 14-ти років проникли до будинку пенсіонерки. Жінка відразу впізнала у хлопцях своїх сусідів, адже ті часто приходили допомагати їй по господарству.
Обоє почали бити жінку та вимагати гроші. Відібравши у старенької 600 гривень, ті прихопили із собою ще й мобільний телефон, аби вона не звернулася до правоохоронців.
Побита пенсіонерка пішла просити допомоги до сусідів, які і викликали поліцію та повідомили родичів потерпілої.
Правоохоронці відразу розпочали пошук зловмисників.
Хлопців причетних, до злочину поліцейські виявили за місцем проживання. Старший із них, до того ж, перебував в стані алкогольного сп’яніння. Відомо, що вони навчаються у школі і раніше не потрапляли в поле зору правоохоронців.
За вчинений злочин, який відноситься до категорії особливо тяжких їм загрожує до дванадцяти років за ґратами.
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Двоє хлопців проникли до помешкання 83-річна жительки села Точевики в Острозькому районі, побили та забрали у старенької мобільний телефон і гроші, - інформує ГУНП у Рівненській області.
Правоохоронці на місці події встановили, що близько 21 години 24 грудня двоє жителів підлітків: 16-ти та 14-ти років проникли до будинку пенсіонерки. Жінка відразу впізнала у хлопцях своїх сусідів, адже ті часто приходили допомагати їй по господарству.
Обоє почали бити жінку та вимагати гроші. Відібравши у старенької 600 гривень, ті прихопили із собою ще й мобільний телефон, аби вона не звернулася до правоохоронців.
Побита пенсіонерка пішла просити допомоги до сусідів, які і викликали поліцію та повідомили родичів потерпілої.
Правоохоронці відразу розпочали пошук зловмисників.
Хлопців причетних, до злочину поліцейські виявили за місцем проживання. Старший із них, до того ж, перебував в стані алкогольного сп’яніння. Відомо, що вони навчаються у школі і раніше не потрапляли в поле зору правоохоронців.
За вчинений злочин, який відноситься до категорії особливо тяжких їм загрожує до дванадцяти років за ґратами.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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