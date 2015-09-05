Підлітки побили бабусю, вимагаючи віддати гроші

На Рівненщині неповнолітні напали на пенсіонерку.Двоє хлопців проникли до помешкання 83-річна жительки села Точевики в Острозькому районі, побили та забрали у старенької мобільний телефон і гроші, - інформує ГУНП у Рівненській області.Правоохоронці на місці події встановили, що близько 21 години 24 грудня двоє жителів підлітків: 16-ти та 14-ти років проникли до будинку пенсіонерки. Жінка відразу впізнала у хлопцях своїх сусідів, адже ті часто приходили допомагати їй по господарству.Обоє почали бити жінку та вимагати гроші. Відібравши у старенької 600 гривень, ті прихопили із собою ще й мобільний телефон, аби вона не звернулася до правоохоронців.Побита пенсіонерка пішла просити допомоги до сусідів, які і викликали поліцію та повідомили родичів потерпілої.Правоохоронці відразу розпочали пошук зловмисників.Хлопців причетних, до злочину поліцейські виявили за місцем проживання. Старший із них, до того ж, перебував в стані алкогольного сп’яніння. Відомо, що вони навчаються у школі і раніше не потрапляли в поле зору правоохоронців.За вчинений злочин, який відноситься до категорії особливо тяжких їм загрожує до дванадцяти років за ґратами.