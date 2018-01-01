На Новий рік трьом сиротам з Маневицького району подарували квартири
Сьогодні, 14:05
У Маневицькому районі вручили ключі від квартир трьом дітям-сиротам.
Про це у Facebook написав голова Маневицької РДА Андрій Линдюк.
"На свята зробили подарунок ще для трьох дітей Маневицького району.
Уже не вперше купуємо житло для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Зокрема, за останні три роки у нашому районі придбано квартир для цих дітей більше, ніж за попередні 25 років. Так і цьогоріч мав приємність вручити ключі від двох квартир Олегу Власюку (за кошти обласного, районного та Оконського сільського бюджету) та Анні і Соломії Кушнір (державного та районного бюджету)", - йдеться у дописі.
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Про це у Facebook написав голова Маневицької РДА Андрій Линдюк.
"На свята зробили подарунок ще для трьох дітей Маневицького району.
Уже не вперше купуємо житло для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Зокрема, за останні три роки у нашому районі придбано квартир для цих дітей більше, ніж за попередні 25 років. Так і цьогоріч мав приємність вручити ключі від двох квартир Олегу Власюку (за кошти обласного, районного та Оконського сільського бюджету) та Анні і Соломії Кушнір (державного та районного бюджету)", - йдеться у дописі.
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