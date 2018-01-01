На Новий рік трьом сиротам з Маневицького району подарували квартири

У Маневицькому районі вручили ключі від квартир трьом дітям-сиротам.Про це у Facebook написав голова Маневицької РДА"На свята зробили подарунок ще для трьох дітей Маневицького району.Уже не вперше купуємо житло для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Зокрема, за останні три роки у нашому районі придбано квартир для цих дітей більше, ніж за попередні 25 років. Так і цьогоріч мав приємність вручити ключі від двох квартир(за кошти обласного, районного та Оконського сільського бюджету) та(державного та районного бюджету)", - йдеться у дописі.