Слабаків не «мочать»: у волинській «Солідарності» прокоментували провокації опонентів

Керівництво Волинської обласної територіальної організації партії «Блок Петра Порошенка» «Солідарність» прокоментувало ситуацію щодо створення фейкових сторінок партії у Facebook.Про це йшлося у середу, 26 грудня, під час прес-конференції.Голова Волинської обласної територіальної організації партії «Блок Петра Порошенка» «Солідарність»розповів, що коли у Facebook почали поширювати неправдиву інформацію та заяви нібито від партії, представники «Солідарності» поскаржилися на фейкові сторінки адміністраторам соцмережі.«Сторінки були створені 12 грудня. На цих сторінках було лише 5-6 повідомлень, взятих з нашої офіційної сторінки, а під кінець були зроблені певні заяви. Там була проплачена реклама певними фізичними особами, тому я переконаний, що СБУ відшукає цю фізичну особу і з’ясує всі обставини. Це була спланована акція», - наголосив Іван Мирка.Своєю чергою, заступник голови БПП «Солідарність» на Волинівідзначив, що цю акцію спланували та втілили у життя політичні опоненти.«Наші опоненти наперед знали, що ми посядемо перше місце на виборах, бо не «мочать» аутсайдерів і слабаків. Завжди створюють такі підлі і нечесні перешкоди лідерам. Такими методами наші опоненти хотіли нас збити, але їм не здалося. Ми здогадуємося від якої це партії. Це політичний опонент, який використовує брудні інформаційні методи у стилі «Раша ТВ», - додав він.