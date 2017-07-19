Слабаків не «мочать»: у волинській «Солідарності» прокоментували провокації опонентів
Сьогодні, 14:25
Керівництво Волинської обласної територіальної організації партії «Блок Петра Порошенка» «Солідарність» прокоментувало ситуацію щодо створення фейкових сторінок партії у Facebook.
Про це йшлося у середу, 26 грудня, під час прес-конференції.
Голова Волинської обласної територіальної організації партії «Блок Петра Порошенка» «Солідарність» Іван Мирка розповів, що коли у Facebook почали поширювати неправдиву інформацію та заяви нібито від партії, представники «Солідарності» поскаржилися на фейкові сторінки адміністраторам соцмережі.
«Сторінки були створені 12 грудня. На цих сторінках було лише 5-6 повідомлень, взятих з нашої офіційної сторінки, а під кінець були зроблені певні заяви. Там була проплачена реклама певними фізичними особами, тому я переконаний, що СБУ відшукає цю фізичну особу і з’ясує всі обставини. Це була спланована акція», - наголосив Іван Мирка.
Своєю чергою, заступник голови БПП «Солідарність» на Волині Сергій Григоренко відзначив, що цю акцію спланували та втілили у життя політичні опоненти.
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«Наші опоненти наперед знали, що ми посядемо перше місце на виборах, бо не «мочать» аутсайдерів і слабаків. Завжди створюють такі підлі і нечесні перешкоди лідерам. Такими методами наші опоненти хотіли нас збити, але їм не здалося. Ми здогадуємося від якої це партії. Це політичний опонент, який використовує брудні інформаційні методи у стилі «Раша ТВ», - додав він.
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Про це йшлося у середу, 26 грудня, під час прес-конференції.
Голова Волинської обласної територіальної організації партії «Блок Петра Порошенка» «Солідарність» Іван Мирка розповів, що коли у Facebook почали поширювати неправдиву інформацію та заяви нібито від партії, представники «Солідарності» поскаржилися на фейкові сторінки адміністраторам соцмережі.
«Сторінки були створені 12 грудня. На цих сторінках було лише 5-6 повідомлень, взятих з нашої офіційної сторінки, а під кінець були зроблені певні заяви. Там була проплачена реклама певними фізичними особами, тому я переконаний, що СБУ відшукає цю фізичну особу і з’ясує всі обставини. Це була спланована акція», - наголосив Іван Мирка.
Своєю чергою, заступник голови БПП «Солідарність» на Волині Сергій Григоренко відзначив, що цю акцію спланували та втілили у життя політичні опоненти.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Волинська «Солідарність» заявила про провокації від опонентів
«Наші опоненти наперед знали, що ми посядемо перше місце на виборах, бо не «мочать» аутсайдерів і слабаків. Завжди створюють такі підлі і нечесні перешкоди лідерам. Такими методами наші опоненти хотіли нас збити, але їм не здалося. Ми здогадуємося від якої це партії. Це політичний опонент, який використовує брудні інформаційні методи у стилі «Раша ТВ», - додав він.
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