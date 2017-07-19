вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Слабаків не «мочать»: у волинській «Солідарності» прокоментували провокації опонентів

Слабаків не «мочать»: у волинській «Солідарності» прокоментували провокації опонентів
Керівництво Волинської обласної територіальної організації партії «Блок Петра Порошенка» «Солідарність» прокоментувало ситуацію щодо створення фейкових сторінок партії у Facebook.

Про це йшлося у середу, 26 грудня, під час прес-конференції.

Голова Волинської обласної територіальної організації партії «Блок Петра Порошенка» «Солідарність» Іван Мирка розповів, що коли у Facebook почали поширювати неправдиву інформацію та заяви нібито від партії, представники «Солідарності» поскаржилися на фейкові сторінки адміністраторам соцмережі.

«Сторінки були створені 12 грудня. На цих сторінках було лише 5-6 повідомлень, взятих з нашої офіційної сторінки, а під кінець були зроблені певні заяви. Там була проплачена реклама певними фізичними особами, тому я переконаний, що СБУ відшукає цю фізичну особу і з’ясує всі обставини. Це була спланована акція», - наголосив Іван Мирка.

Своєю чергою, заступник голови БПП «Солідарність» на Волині Сергій Григоренко відзначив, що цю акцію спланували та втілили у життя політичні опоненти.

ЧИТАТИ ТАКОЖ: Волинська «Солідарність» заявила про провокації від опонентів

«Наші опоненти наперед знали, що ми посядемо перше місце на виборах, бо не «мочать» аутсайдерів і слабаків. Завжди створюють такі підлі і нечесні перешкоди лідерам. Такими методами наші опоненти хотіли нас збити, але їм не здалося. Ми здогадуємося від якої це партії. Це політичний опонент, який використовує брудні інформаційні методи у стилі «Раша ТВ», - додав він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: політика, Солідарність
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
ТОП знакових подій 2018-го року для Волині за версією «ВолиньPost»
Пасажири луцької маршрутки змусили водія вимкнути російську «попсу»
ТОП-10 найрезонансніших подій області у 2018-му за версією «ВолиньPost»
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Президент заявив про припинення воєнного стану в Україні
Сьогодні, 14:34
Подробиці аварії у Луцьку, де у водійки стався приступ епілепсії. ВІДЕО
Сьогодні, 14:29
Слабаків не «мочать»: у волинській «Солідарності» прокоментували провокації опонентів
Сьогодні, 14:25
За вихідні на Волині рятувальники випхали з заметів сім машин. ФОТО
Сьогодні, 14:18
Ми працювали, поки «Батьківщина» імітувала роботу, – голова волинської «Солідарності» про впевнену перемогу на виборах
Сьогодні, 14:08
Схожі новини
Волинська «Солідарність» заявила про провокації від опонентів Волинська «Солідарність» заявила про провокації від опонентів
21 грудень, 14:20
У Шацькій райраді утворили нову депутатську групу У Шацькій райраді утворили нову депутатську групу
19 жовтень, 20:00
Не вводьте лучан в оману! - заява «Солідарності» Не вводьте лучан в оману! - заява «Солідарності»
19 липень, 2017, 11:30
У волинській «Солідарності» заявили, що готові йти на вибори У волинській «Солідарності» заявили, що готові йти на вибори
16 липень, 2017, 12:59
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Що ви знаєте про таунхауси? ОНЛАЙН-ТЕСТ*
Сьогодні, 15:23
 0
У під'їзді на Закарпатті в сумці знайшли немовля
Сьогодні, 15:16
 0
На Волині 10 людей витягали застряглу автівку
Сьогодні, 14:52
 0
Оштрафували волинянина, який намагався дати хабар патрульним
Сьогодні, 14:41
 0
Президент заявив про припинення воєнного стану в Україні
Сьогодні, 14:34
 0
Медіа
відео
1/8