Подробиці аварії у Луцьку, де у водійки стався приступ епілепсії. ВІДЕО





Про це йдеться у сюжеті



Чоловік водійки В'ячеслав Власюк розповів, що дружина понад 10 років керує авто і раніше не потрапляла у ДТП.



"В дружини епілептичного нападу не було ніколи. Вона на обліку не стоїть. Вона розумна жінка. Працює головним бухгалтером... Якраз навпроти в'їзду в обласну лікарню – ледь не рів... То про це треба думати дорожникам...", - розповів В'ячеслав.



Медики розповіли, що у жінки-водійки вперше був зафіксований епінапад. Їй діагностували закриту черепно-мозкову травму.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на вулиці Гулака-Артемовського 42-річна жінка, керуючи легковим автомобілем Peugeot, “вилетіла” на тротуар і ледь не врізалась у дерево. У жінки стався епілептичний напад.Про це йдеться у сюжеті Суспільного Волині Чоловік водійкирозповів, що дружина понад 10 років керує авто і раніше не потрапляла у ДТП."В дружини епілептичного нападу не було ніколи. Вона на обліку не стоїть. Вона розумна жінка. Працює головним бухгалтером... Якраз навпроти в'їзду в обласну лікарню – ледь не рів... То про це треба думати дорожникам...", - розповів В'ячеслав.Медики розповіли, що у жінки-водійки вперше був зафіксований епінапад. Їй діагностували закриту черепно-мозкову травму.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію