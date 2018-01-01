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Подробиці аварії у Луцьку, де у водійки стався приступ епілепсії. ВІДЕО

Подробиці аварії у Луцьку, де у водійки стався приступ епілепсії. ВІДЕО
У Луцьку на вулиці Гулака-Артемовського 42-річна жінка, керуючи легковим автомобілем Peugeot, “вилетіла” на тротуар і ледь не врізалась у дерево. У жінки стався епілептичний напад.

Про це йдеться у сюжеті Суспільного Волині.

Чоловік водійки В'ячеслав Власюк розповів, що дружина понад 10 років керує авто і раніше не потрапляла у ДТП.

"В дружини епілептичного нападу не було ніколи. Вона на обліку не стоїть. Вона розумна жінка. Працює головним бухгалтером... Якраз навпроти в'їзду в обласну лікарню – ледь не рів... То про це треба думати дорожникам...", - розповів В'ячеслав.

Медики розповіли, що у жінки-водійки вперше був зафіксований епінапад. Їй діагностували закриту черепно-мозкову травму.


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Теги: аварія, епілепсія, Луцьк
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