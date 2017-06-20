Президент заявив про припинення воєнного стану в Україні





Про це заявив Президент України Петро Порошенко під час засідання РНБО, передає кореспондент



"14 година, і сьогодні зараз о 14 припиняється воєнний стан. Це моє принципове рішення, воно ґрунтується на аналізі всіх складових поточної безпекової ситуації в Україні", – сказав Президент.



За його словами, ситуація навколо України не дуже змінилась – ОБСЄ підтвердило дані української розвідки, і в районі Луганська знайдено підтягнуті засоби і реактивні системи "Град", збільшено кількість артилерії ворога, не відведено танки від кордону та не зменшена військова присутність в Азовському морі.



"Але в абсолютно іншому вимірі перебувають зараз оборонні можливості українських ЗС і інших підрозділів сектору безпеки і оборони", - наголосив Порошенко.



Нагадаємо, сьогодні, 26 грудня, о 14:00 спливає термін, на який в Україні запровадили воєнний стан. Діяв він у десяти областях України: Вінницькій, Луганській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Чернігівській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Воєнний стан в Україні не продовжили попри те, що Росія не відвела сили і засоби від українського кордону.Про це заявив Президент Українипід час засідання РНБО, передає кореспондент УНН "14 година, і сьогодні зараз о 14 припиняється воєнний стан. Це моє принципове рішення, воно ґрунтується на аналізі всіх складових поточної безпекової ситуації в Україні", – сказав Президент.За його словами, ситуація навколо України не дуже змінилась – ОБСЄ підтвердило дані української розвідки, і в районі Луганська знайдено підтягнуті засоби і реактивні системи "Град", збільшено кількість артилерії ворога, не відведено танки від кордону та не зменшена військова присутність в Азовському морі."Але в абсолютно іншому вимірі перебувають зараз оборонні можливості українських ЗС і інших підрозділів сектору безпеки і оборони", - наголосив Порошенко.Нагадаємо, сьогодні, 26 грудня, о 14:00 спливає термін, на який в Україні запровадили воєнний стан. Діяв він у десяти областях України: Вінницькій, Луганській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Чернігівській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській.

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