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Оштрафували волинянина, який намагався дати хабар патрульним

Оштрафували волинянина, який намагався дати хабар патрульним
На Волині нетверезий водій намагався підкупити патрульних поліцейських, аби ті не притягнули його до відповідальності.

Про це йдеться у вироку Володимир-Волинського міського суду Волинської області від 18 грудня, пишуть Волинські Новини.

Згідно обвинувального акту, 30 жовтня цього року обвинувачений, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння неподалік АЗС «ОККО» у Володимирі-Волинському та знаходячись в автомобілі «Mercedes Vito», здійснив пропозицію надання неправомірної вигоди у сумі 2 тисячі 700 гривень двом патрульним, аби ті не притягували його до адміністративної відповідальності за «п’яне» водіння.

Так, між прокурором та обвинуваченим була укладена угода про визнання винуватості.

Отож, суд визнав водія волинянина винним та призначив покарання у виді штрафу 510 неоподаткованих мінімумів, що становить 8 тисяч 670 гривень.

Нагадаємо, в обласному центрі Волині чоловік пропонував 600 гривень патрульному, аби його не притягували до адміністративної відповідальності за пошкоджені шини автомобіля. За те, що волинянин намагався підкупити патрульного, суд оштрафував його на 8 тисяч 500 гривень.

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Теги: суд, Волинь, штраф, алкоголь, патрульний, поліція
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