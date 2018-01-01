Звільнили водія луцької маршрутки, який послав дитину «на х*й». ВІДЕО
Сьогодні, 15:47
У Луцьку звільнили водія маршрутки, який обматюкав дитину.
Про це розповів начальник управління транспорту та зв'язку у Луцькраді Володимир Степанов, йдеться у сюжеті UA:Волинь.
Нагадаємо, випадок стався 20 грудня.
«Призначили розслідування по цьому випадку, направили лист на директора ЛПЕ, так як перевізником на даному маршруті є дане підприємство. Будемо чекати відповіді від директора, з поясненням його, з поясненням водія, а далі по даних відповідях, по аналізу матеріалів будемо приймати рішення.
Притягнемо водія однозначно до відповідальності, а ми вже, як підрозділ виконкому, можемо вживати заходи до самого перевізника. Це може бути призначена перевірка та виданий припис», – заявив Володимир Степанов.
«Це сталося 20 грудня, на маршруті номер 29. Це у нас орендований автобус перевізника Кашуби. Я пам'ятаю, що і мама цього хлопчика зверталася. Я їй сказав, що якщо факт підтвердяться, то водій буде покараний.
На сьогодні водій звільнений з роботи», – зазначив директор ЛПЕ Володимир Пуц.
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Про це розповів начальник управління транспорту та зв'язку у Луцькраді Володимир Степанов, йдеться у сюжеті UA:Волинь.
Нагадаємо, випадок стався 20 грудня.
«Призначили розслідування по цьому випадку, направили лист на директора ЛПЕ, так як перевізником на даному маршруті є дане підприємство. Будемо чекати відповіді від директора, з поясненням його, з поясненням водія, а далі по даних відповідях, по аналізу матеріалів будемо приймати рішення.
Притягнемо водія однозначно до відповідальності, а ми вже, як підрозділ виконкому, можемо вживати заходи до самого перевізника. Це може бути призначена перевірка та виданий припис», – заявив Володимир Степанов.
«Це сталося 20 грудня, на маршруті номер 29. Це у нас орендований автобус перевізника Кашуби. Я пам'ятаю, що і мама цього хлопчика зверталася. Я їй сказав, що якщо факт підтвердяться, то водій буде покараний.
На сьогодні водій звільнений з роботи», – зазначив директор ЛПЕ Володимир Пуц.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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