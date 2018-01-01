вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Звільнили водія луцької маршрутки, який послав дитину «на х*й». ВІДЕО

Звільнили водія луцької маршрутки, який послав дитину «на х*й». ВІДЕО
У Луцьку звільнили водія маршрутки, який обматюкав дитину.

Про це розповів начальник управління транспорту та зв'язку у Луцькраді Володимир Степанов, йдеться у сюжеті UA:Волинь.

Нагадаємо, випадок стався 20 грудня.

«Призначили розслідування по цьому випадку, направили лист на директора ЛПЕ, так як перевізником на даному маршруті є дане підприємство. Будемо чекати відповіді від директора, з поясненням його, з поясненням водія, а далі по даних відповідях, по аналізу матеріалів будемо приймати рішення.

Притягнемо водія однозначно до відповідальності, а ми вже, як підрозділ виконкому, можемо вживати заходи до самого перевізника. Це може бути призначена перевірка та виданий припис», – заявив Володимир Степанов.

«Це сталося 20 грудня, на маршруті номер 29. Це у нас орендований автобус перевізника Кашуби. Я пам'ятаю, що і мама цього хлопчика зверталася. Я їй сказав, що якщо факт підтвердяться, то водій буде покараний.

На сьогодні водій звільнений з роботи», – зазначив директор ЛПЕ Володимир Пуц.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: інцидент, Волинь, маршрутка, автобус, скандал, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
ТОП знакових подій 2018-го року для Волині за версією «ВолиньPost»
Пасажири луцької маршрутки змусили водія вимкнути російську «попсу»
ТОП-10 найрезонансніших подій області у 2018-му за версією «ВолиньPost»
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Справа Каті Литкіної: на суд не прийшли 4 свідки
Сьогодні, 16:37
Біля Луцька крига з вантажівки розтрощила лобове скло зустрічній машині, – соцмережі
Сьогодні, 16:19
Звільнили водія луцької маршрутки, який послав дитину «на х*й». ВІДЕО
Сьогодні, 15:47
Що ви знаєте про таунхауси? ОНЛАЙН-ТЕСТ*
Сьогодні, 15:23
У під'їзді на Закарпатті в сумці знайшли немовля
Сьогодні, 15:16
Схожі новини
На Волині водій автобуса забрав паспорт у дитини-пільговика. ФОТО На Волині водій автобуса забрав паспорт у дитини-пільговика. ФОТО
14 грудень, 11:49
У луцькій маршрутці водій затиснув дверима руку жінки та почав рух У луцькій маршрутці водій затиснув дверима руку жінки та почав рух
24 вересень, 12:00
«Сатана»: у волинській електричці пенсіонерка ображала візочницю. ВІДЕО «Сатана»: у волинській електричці пенсіонерка ображала візочницю. ВІДЕО
27 жовтень, 16:10
У Луцьку чоловік продав священикам церковне начиння, яке нібито знайшов на автостанції. ФОТО У Луцьку чоловік продав священикам церковне начиння, яке нібито знайшов на автостанції. ФОТО
02 вересень, 13:33
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Повідомили, скільки доріг планують збудувати у 2019 році в Україні
Сьогодні, 16:52
 0
Помер боєць волинської бригади
Сьогодні, 16:42
 0
Справа Каті Литкіної: на суд не прийшли 4 свідки
Сьогодні, 16:37
 0
Волинь продала найбільше новорічних ялинок в Україні
Сьогодні, 16:37
 0
Біля Луцька крига з вантажівки розтрощила лобове скло зустрічній машині, – соцмережі
Сьогодні, 16:19
 0
Медіа
відео
1/8