Звільнили водія луцької маршрутки, який послав дитину «на х*й». ВІДЕО





Про це розповів начальник управління транспорту та зв'язку у Луцькраді Володимир Степанов, йдеться у сюжеті



Нагадаємо, випадок стався 20 грудня.



«Призначили розслідування по цьому випадку, направили лист на директора ЛПЕ, так як перевізником на даному маршруті є дане підприємство. Будемо чекати відповіді від директора, з поясненням його, з поясненням водія, а далі по даних відповідях, по аналізу матеріалів будемо приймати рішення.



Притягнемо водія однозначно до відповідальності, а ми вже, як підрозділ виконкому, можемо вживати заходи до самого перевізника. Це може бути призначена перевірка та виданий припис», – заявив Володимир Степанов.



«Це сталося 20 грудня, на маршруті номер 29. Це у нас орендований автобус перевізника Кашуби. Я пам'ятаю, що і мама цього хлопчика зверталася. Я їй сказав, що якщо факт підтвердяться, то водій буде покараний.



На сьогодні водій звільнений з роботи», – зазначив директор ЛПЕ Володимир Пуц.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку звільнили водія маршрутки, який обматюкав дитину.Про це розповів начальник управління транспорту та зв'язку у Луцькраді, йдеться у сюжеті UA:Волинь Нагадаємо,«Призначили розслідування по цьому випадку, направили лист на директора ЛПЕ, так як перевізником на даному маршруті є дане підприємство. Будемо чекати відповіді від директора, з поясненням його, з поясненням водія, а далі по даних відповідях, по аналізу матеріалів будемо приймати рішення.Притягнемо водія однозначно до відповідальності, а ми вже, як підрозділ виконкому, можемо вживати заходи до самого перевізника. Це може бути призначена перевірка та виданий припис», – заявив Володимир Степанов.«Це сталося 20 грудня, на маршруті номер 29. Це у нас орендований автобус перевізника Кашуби. Я пам'ятаю, що і мама цього хлопчика зверталася. Я їй сказав, що якщо факт підтвердяться, то водій буде покараний.На сьогодні водій звільнений з роботи», – зазначив директор ЛПЕ

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