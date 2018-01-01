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Через махінації волинська пилорама «попала» на мільйон гривень

Через махінації волинська пилорама «попала» на мільйон гривень
На Волині підприємство–правопорушник відшкодувало бюджету значну суму завданих збитків.

Про це повідомили у прес-службі Державної фіскальної служби України.

В рамках розслідування кримінального провадження за ч. 3 ст. 212 КК України було встановлено одне з лісозаготівельних підприємств регіону, службові особи якого протягом 2016 року під час заготівлі та продажу лісосировини не відобразили в звітності частину доходу, отриманого від таких операцій.

Внаслідок таких дій фігуранти ухилилися від сплати 1,1 млн. грн.

За результатами заходів, проведених під час досудового розслідування, завдані державі збитки відшкодовані в повному обсязі.

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Теги: деревина, Волинь, ДФС
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