Через махінації волинська пилорама «попала» на мільйон гривень

На Волині підприємство–правопорушник відшкодувало бюджету значну суму завданих збитків.Про це повідомили у прес-службі Державної фіскальної служби України.В рамках розслідування кримінального провадження за ч. 3 ст. 212 КК України було встановлено одне з лісозаготівельних підприємств регіону, службові особи якого протягом 2016 року під час заготівлі та продажу лісосировини не відобразили в звітності частину доходу, отриманого від таких операцій.Внаслідок таких дій фігуранти ухилилися від сплати 1,1 млн. грн.За результатами заходів, проведених під час досудового розслідування, завдані державі збитки відшкодовані в повному обсязі.