Біля Луцька крига з вантажівки розтрощила лобове скло зустрічній машині, – соцмережі

Поблизу Луцька з вантажівки злетів лід та розбив лобове скло в машині, яка їхала зустрічною смугою.Про цей інцидент у спільноті "Теревені про Луцьк" повідомив"Вантажівка АС2942ВА щойно розбила лобове скло зустрічні машині, на виїзді з Луцька. Протягом всього часу руху злітає лід з поверхні тенту, обігнати практично неможливо. Рухається в напрямку Львова. Не роздивився особливо якій машині розбив, але вроді це був зелений бус", - пише чоловік.