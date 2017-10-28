Біля Луцька крига з вантажівки розтрощила лобове скло зустрічній машині, – соцмережі
Сьогодні, 16:19
Поблизу Луцька з вантажівки злетів лід та розбив лобове скло в машині, яка їхала зустрічною смугою.
Про цей інцидент у спільноті "Теревені про Луцьк" повідомив Микола Фещук.
"Вантажівка АС2942ВА щойно розбила лобове скло зустрічні машині, на виїзді з Луцька. Протягом всього часу руху злітає лід з поверхні тенту, обігнати практично неможливо. Рухається в напрямку Львова. Не роздивився особливо якій машині розбив, але вроді це був зелений бус", - пише чоловік.
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Про цей інцидент у спільноті "Теревені про Луцьк" повідомив Микола Фещук.
"Вантажівка АС2942ВА щойно розбила лобове скло зустрічні машині, на виїзді з Луцька. Протягом всього часу руху злітає лід з поверхні тенту, обігнати практично неможливо. Рухається в напрямку Львова. Не роздивився особливо якій машині розбив, але вроді це був зелений бус", - пише чоловік.
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