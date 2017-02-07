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На Донбасі є 560 танків РФ, це більше, ніж в армії Великої Британії, – Лапін

На Донбасі є 560 танків РФ, це більше, ніж в армії Великої Британії, – Лапін
Росія веде пропагандистську війну, яка розрахована, передусім, на внутрішнього споживача.

Про це заявив народний депутат України Ігор Лапін у програмі «Перші про головне. Коментарі» на телеканалі ZIK.

«Україна постійно перебуває у бойовій готовності – ми тренуємося, воюємо, тримаємо рубежі. Якщо говорити про так звані Мінські домовленості, то ми їх не порушуємо, до того ж Дебальцеве має бути нашим», – підкреслив Лапін.

Депутат аналізує заяву речника МЗС Росії Марії Захарової та пояснює, що риторика Росії дуже проста, і колись вони так само розповідала про Чечню, перед тим, як вторгнутися в цю країну.

«Росія підривала в себе будинки з мирними жителями і заявляла, що це зробили чеченці. Я взагалі дивуюся, як вони досі не зробили чогось подібного й не заявили, що це дії «Правого сектору», – зауважив Лапін.

Тобто, пояснює політик, Росія веде пропагандистську війну, яка розрахована, передусім, на внутрішнього споживача.

«Зараз тільки на самому Донбасі є 560 танків РФ. Такої кількості військової техніки не має навіть армія Великобританії. Тому Україна однозначно має готуватися до війни і того, що буде змушена відвойовувати свої території, адже Росія просто так не піде. Зокрема можна подивитися на те, якого рівня досягла мілітаризація Криму.

Утім, запровадивши в країні воєнний стан, Україна вперше за чотири роки почала диктувати порядок денний на світовій арені, а українська армія стала восьмою найпотужнішою в Європі», – наголосив Ігор Лапін.

Як повідомляли, супутникові знімки зафіксували сотні російських танків на новій військовій базі у Ростовській області, за 18 кілометрів від кордону з Україною.


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Теги: Лапін, Донбас
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