Волинь продала найбільше новорічних ялинок в Україні





Про це повідомляє



Станом на 26 грудня 2018 року лісогосподарськими підприємствами, підпорядкованими Держлісагентству Україну, реалізовано 332,6 новорічних ялинок.



Серед лідерів за кількістю проданих ялинок зазначаються Волинське обласне управління лісового та мисливського господарства (66,5 тисяч хвойних дерев), Полтавське ОУЛМГ (48,7 тисяч) та Житомирське ОУЛМГ (майже 32 тисячі).



“Лісгоспи Держлісагентства заготовляють новорічні ялинки зі спеціальних плантацій або під час проведення рубок формування і оздоровлення лісів. Такі заходи не завдають шкоди лісу”, — йдеться у повідомленні.



Також у прес-службі закликають громадян купувати лише марковані ялинки самоклейними етикетками або пластмасовими бирками-стяжками.



Зазначається, що за номером на цих уніфікованих засобах можна перевірити легальність заготовленого новорічного дерева (на сайтах ДП “ЛІАЦ”, yalynka.info або через аналогічний додаток для мобільного).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Державні лісгоспи реалізували понад 330 тисяч новорічних ялинок. Волинь - серед лідерів.Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Держлісагентства.Станом на 26 грудня 2018 року лісогосподарськими підприємствами, підпорядкованими Держлісагентству Україну, реалізовано 332,6 новорічних ялинок.Серед лідерів за кількістю проданих ялинок зазначаються Волинське обласне управління лісового та мисливського господарства (66,5 тисяч хвойних дерев), Полтавське ОУЛМГ (48,7 тисяч) та Житомирське ОУЛМГ (майже 32 тисячі).“Лісгоспи Держлісагентства заготовляють новорічні ялинки зі спеціальних плантацій або під час проведення рубок формування і оздоровлення лісів. Такі заходи не завдають шкоди лісу”, — йдеться у повідомленні.Також у прес-службі закликають громадян купувати лише марковані ялинки самоклейними етикетками або пластмасовими бирками-стяжками.Зазначається, що за номером на цих уніфікованих засобах можна перевірити легальність заготовленого новорічного дерева (на сайтах ДП “ЛІАЦ”, yalynka.info або через аналогічний додаток для мобільного).

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