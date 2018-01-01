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Помер боєць волинської бригади

Помер боєць волинської бригади
Внаслідок хвороби передчасно пішов з життя 45-річний боєць тербатальйону «Волинь» та 14-ої бригади Скорупський Ігор Лаврентійович (позивний «Моцний»).

Про це на своїй сторінці у facebook написав Тарас Висоцький.

Зазначається, що похорон відбудеться 27 грудня о 12:00 в с. Жидичин Ківерцівського р-ну (на межі з с.Кульчин по вул. Богдана Хмельницького).

"Хто має можливість підтримати сім’ю загиблого Героя України, батька двох дітей - номер картки дружини 4141499113926342 (Скорупська Наталія)", - йдеться у повідомлені.


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Теги: боєць, смерть, атовець
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