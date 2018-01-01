Повідомили, скільки доріг планують збудувати у 2019 році в Україні





Про це сказав міністр інфраструктури України Володимир Омелян на прес-конференції у Києві, передає кореспондент



«Щодо кількості доріг у наступному році, ми приблизно орієнтуємося на таку ж кількість як було збудовано у 2018 році — близько 4 тис. км», — сказав він.



Також відзначив, що у 2019 році Дорожній фонд збільшать на 25%.



Крім того, міністр інфраструктури України не виключив, що наступного року буде розпочато будівництво платних доріг в Україні.

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