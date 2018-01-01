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Повідомили, скільки доріг планують збудувати у 2019 році в Україні

Повідомили, скільки доріг планують збудувати у 2019 році в Україні
В Україні у 2019 році планується збудувати близько 4 тисяч кілометрів автомобільних доріг, що майже на тому ж рівні, що і цього року.

Про це сказав міністр інфраструктури України Володимир Омелян на прес-конференції у Києві, передає кореспондент УНН.

«Щодо кількості доріг у наступному році, ми приблизно орієнтуємося на таку ж кількість як було збудовано у 2018 році — близько 4 тис. км», — сказав він.

Також відзначив, що у 2019 році Дорожній фонд збільшать на 25%.

Крім того, міністр інфраструктури України не виключив, що наступного року буде розпочато будівництво платних доріг в Україні.

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Теги: дорога, ремонт, Україна, Волинь
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