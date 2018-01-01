У ТРЦ «ПортCity» – відкриття магазину розвиваючих іграшок «BeSmart»*
Сьогодні, 17:30
Відтепер у ТРЦ «ПортCity» ще більший вибір подарунків для рідних, зокрема і новорічних.
Відсьогодні, 26 грудня, на 3 поверсі ТРЦ «ПортCity» для Вас працює один із мережевих магазинів розвиваючих іграшок «BeSmart». Магазин площею більше 137 кв. м. знаходиться на вул. Сухомлинського 1. Весь асортимент має інтелектуальний зміст.
У магазині представлені сімейні ігри, ігри для вечірок, ігри в стратегії, ігри в слова, для пам’яті, дерев’яні іграшки, технології та інженерія, методики раннього розвитку, конструктори, головоломки, рухливі ігри тощо.
Місія мережі магазинів розвиваючих іграшок «BeSmart» - різнобічно виявити і допомогти максимально реалізувати особистісний потенціал кожної людини за допомогою ігор та іграшок. По всій Україні знаходиться 27 мережевих магазинів, зокрема і франшизи, ціновий діапазон яких сягає від 20 до 2000 гривень.
Обирайте для себе настільну гру, і цікаве дозвілля з друзями Вам гарантовано! До Нового року залишилося 6 днів, поспішайте за подарунками у «BeSmart», що на 3 поверсі ТРЦ «ПортCity»!
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Відсьогодні, 26 грудня, на 3 поверсі ТРЦ «ПортCity» для Вас працює один із мережевих магазинів розвиваючих іграшок «BeSmart». Магазин площею більше 137 кв. м. знаходиться на вул. Сухомлинського 1. Весь асортимент має інтелектуальний зміст.
У магазині представлені сімейні ігри, ігри для вечірок, ігри в стратегії, ігри в слова, для пам’яті, дерев’яні іграшки, технології та інженерія, методики раннього розвитку, конструктори, головоломки, рухливі ігри тощо.
Місія мережі магазинів розвиваючих іграшок «BeSmart» - різнобічно виявити і допомогти максимально реалізувати особистісний потенціал кожної людини за допомогою ігор та іграшок. По всій Україні знаходиться 27 мережевих магазинів, зокрема і франшизи, ціновий діапазон яких сягає від 20 до 2000 гривень.
Обирайте для себе настільну гру, і цікаве дозвілля з друзями Вам гарантовано! До Нового року залишилося 6 днів, поспішайте за подарунками у «BeSmart», що на 3 поверсі ТРЦ «ПортCity»!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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