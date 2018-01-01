У ТРЦ «ПортCity» – відкриття магазину розвиваючих іграшок «BeSmart»*

Відтепер у ТРЦ «ПортCity» ще більший вибір подарунків для рідних, зокрема і новорічних.Відсьогодні, 26 грудня, на 3 поверсі ТРЦ «ПортCity» для Вас працює один із мережевих магазинів розвиваючих іграшок «BeSmart». Магазин площею більше 137 кв. м. знаходиться на вул. Сухомлинського 1. Весь асортимент має інтелектуальний зміст.У магазині представлені сімейні ігри, ігри для вечірок, ігри в стратегії, ігри в слова, для пам’яті, дерев’яні іграшки, технології та інженерія, методики раннього розвитку, конструктори, головоломки, рухливі ігри тощо.Місія мережі магазинів розвиваючих іграшок «BeSmart» - різнобічно виявити і допомогти максимально реалізувати особистісний потенціал кожної людини за допомогою ігор та іграшок. По всій Україні знаходиться 27 мережевих магазинів, зокрема і франшизи, ціновий діапазон яких сягає від 20 до 2000 гривень.Обирайте для себе настільну гру, і цікаве дозвілля з друзями Вам гарантовано! До Нового року залишилося 6 днів, поспішайте за подарунками у «BeSmart», що на 3 поверсі ТРЦ «ПортCity»!