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У ТРЦ «ПортCity» – відкриття магазину розвиваючих іграшок «BeSmart»*

У ТРЦ «ПортCity» – відкриття магазину розвиваючих іграшок «BeSmart»*
Відтепер у ТРЦ «ПортCity» ще більший вибір подарунків для рідних, зокрема і новорічних.

Відсьогодні, 26 грудня, на 3 поверсі ТРЦ «ПортCity» для Вас працює один із мережевих магазинів розвиваючих іграшок «BeSmart». Магазин площею більше 137 кв. м. знаходиться на вул. Сухомлинського 1. Весь асортимент має інтелектуальний зміст.

У магазині представлені сімейні ігри, ігри для вечірок, ігри в стратегії, ігри в слова, для пам’яті, дерев’яні іграшки, технології та інженерія, методики раннього розвитку, конструктори, головоломки, рухливі ігри тощо.

Місія мережі магазинів розвиваючих іграшок «BeSmart» - різнобічно виявити і допомогти максимально реалізувати особистісний потенціал кожної людини за допомогою ігор та іграшок. По всій Україні знаходиться 27 мережевих магазинів, зокрема і франшизи, ціновий діапазон яких сягає від 20 до 2000 гривень.

Обирайте для себе настільну гру, і цікаве дозвілля з друзями Вам гарантовано! До Нового року залишилося 6 днів, поспішайте за подарунками у «BeSmart», що на 3 поверсі ТРЦ «ПортCity»!

У ТРЦ «ПортCity» – відкриття магазину розвиваючих іграшок «BeSmart»*
У ТРЦ «ПортCity» – відкриття магазину розвиваючих іграшок «BeSmart»*

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Теги: ПортCity
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