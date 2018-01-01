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Савченко зустрівся з новообраними головами ОТГ

Савченко зустрівся з новообраними головами ОТГ
Голова обласної державної адміністрації Олександр Савченко зустрівся з новообраними головами ОТГ.

Нагадаємо, у неділю, 23 грудня на Волині проходили вибори на посади 9 голів ОТГ.

Так, головою першої у Камінь-Каширському районі Гуто-Боровенської ОТГ став Михайло Оліферчук, Війницької ОТГ Локачинського району – Сергій Вербицький, Тростянецької ОТГ Ківерцівського району – Олександр Ковальчук, Привітненської ОТГ Локачинського району – Ігор Красовський, Підгайцівської ОТГ – Юрій Семенюк, Липинської ОТГ – Богдан Гусак, Гіркополонківської ОТГ – Ніна Симонович, Старовижівської ОТГ – Володимир Семенюк, Ківерцівської ОТГ – Володимир Жгутов.

З усіма новообраними керівниками зустрівся голова обласної державної адміністрації Олександр Савченко сьогодні, 26 грудня. Він привітав голів ОТГ з перемогою, побажав сил для відбудови рідного краю, а також закликав включатися в роботу місцевих Рад регіонального розвитку, аби в лютому наступного року, всі нагальні потреби громад включили в план перспективного розвитку області на 2019-2021 роки.

"Це самостійні суб’єкти бюджету, які напряму отримують кошти з державного бюджету. Вони ними розпоряджаються на сесіях разом з обраними депутатами. Я привітав їх з впевненою перемогою та поділився деякими секретами професійної кухні. Вони теж, я вважаю, чекали цієї зустрічі, підбадьорювань. Адже одна справа виграти вибори, а інша – бути готовим до нелегкої високої посади та щоденних клопотів та проблем. До багатших сіл долучилися менш спроможні, а завдання селищного голови – збалансувати та покращити рівень життя громади. Ми їх обов’язково будемо підтримувати, консультувати, допомагати виконувати передвиборчі обіцянки. Адже це основне. Я відповідаю за кожного волинянина, в тому числі й за тих, хто об’єднався", - зауважив Олександр Савченко.

Окрім того, голова ОДА повідомив, що йому не відомо про грубі порушення виборчого процесу в ОТГ, а отже усі вважають вибори такими, що відбулися.

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Теги: ОДА, Олександр Савченко, голови, ОТГ
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