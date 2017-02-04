Гігантський сніговик з Луцька підірвав мережу





Відповідна фотографія з'явилася на Facebook-сторінці місцевого жителя і автора "творіння" Сергія Буличова, - пише



Хлопець уточнює, що сніговика будували кілька днів. У роботі йому допомагав батько, а також друзі та сусіди.



"Біля сніговика часто фотографуються перехожі, особливо батьки з маленькими дітьми. Будуємо подібні скульптури щороку перед святами, звичайно, якщо є багато снігу", - розповів Сергій.



Побачити величезного сніговика можна в приватному секторі міста Луцька, на вул. Чернишевського, 20.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку зробили гігантського сніговика.Відповідна фотографія з'явилася на Facebook-сторінці місцевого жителя і автора "творіння", - пише Сегодня Хлопець уточнює, що сніговика будували кілька днів. У роботі йому допомагав батько, а також друзі та сусіди."Біля сніговика часто фотографуються перехожі, особливо батьки з маленькими дітьми. Будуємо подібні скульптури щороку перед святами, звичайно, якщо є багато снігу", - розповів Сергій.Побачити величезного сніговика можна в приватному секторі міста Луцька, на вул. Чернишевського, 20.

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