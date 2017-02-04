Гігантський сніговик з Луцька підірвав мережу
Сьогодні, 17:05
У Луцьку зробили гігантського сніговика.
Відповідна фотографія з'явилася на Facebook-сторінці місцевого жителя і автора "творіння" Сергія Буличова, - пише Сегодня.
Хлопець уточнює, що сніговика будували кілька днів. У роботі йому допомагав батько, а також друзі та сусіди.
"Біля сніговика часто фотографуються перехожі, особливо батьки з маленькими дітьми. Будуємо подібні скульптури щороку перед святами, звичайно, якщо є багато снігу", - розповів Сергій.
Побачити величезного сніговика можна в приватному секторі міста Луцька, на вул. Чернишевського, 20.
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Відповідна фотографія з'явилася на Facebook-сторінці місцевого жителя і автора "творіння" Сергія Буличова, - пише Сегодня.
Хлопець уточнює, що сніговика будували кілька днів. У роботі йому допомагав батько, а також друзі та сусіди.
"Біля сніговика часто фотографуються перехожі, особливо батьки з маленькими дітьми. Будуємо подібні скульптури щороку перед святами, звичайно, якщо є багато снігу", - розповів Сергій.
Побачити величезного сніговика можна в приватному секторі міста Луцька, на вул. Чернишевського, 20.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
оце новина так новина.....вже зовсім нема про що писати.....жах просто
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