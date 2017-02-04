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Гігантський сніговик з Луцька підірвав мережу

Гігантський сніговик з Луцька підірвав мережу
У Луцьку зробили гігантського сніговика.

Відповідна фотографія з'явилася на Facebook-сторінці місцевого жителя і автора "творіння" Сергія Буличова, - пише Сегодня.

Хлопець уточнює, що сніговика будували кілька днів. У роботі йому допомагав батько, а також друзі та сусіди.

"Біля сніговика часто фотографуються перехожі, особливо батьки з маленькими дітьми. Будуємо подібні скульптури щороку перед святами, звичайно, якщо є багато снігу", - розповів Сергій.

Побачити величезного сніговика можна в приватному секторі міста Луцька, на вул. Чернишевського, 20.
Гігантський сніговик з Луцька підірвав мережу

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Теги: сніговик, Луцьк
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Коментарі 1
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оце новина так новина.....вже зовсім нема про що писати.....жах просто
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