З луцьких маршруток просять прибрати жебраків





Про це йдеться в петиції, опублікованій на сайті Єдиної системи місцевих петицій.



"В різних міських маршрутках їздить жінка ромської національності з документами та фотографіями дитини з кров'ю на обличчі, що просить милостиню. Виходить, що платиш 5 грн за проїзд і ще приходиться вислуховувати її проповіді. Це вже друга зима підряд, де жербакування мігрує з автовокзалів в міські маршрутки, де тепліше. Прошу це питання урегулювати, так як навіть водії ніяк не реагують на ці "концерти", - зазначає автор петиції Заєць Іванна Григорівна.



Підтримати ініціативу лучанки можна за посиланням:

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лучани просять навести лад з так званими жебрачками, які просять милостиню у міських маршрутках.Про це йдеться в петиції, опублікованій на сайті Єдиної системи місцевих петицій."В різних міських маршрутках їздить жінка ромської національності з документами та фотографіями дитини з кров'ю на обличчі, що просить милостиню. Виходить, що платиш 5 грн за проїзд і ще приходиться вислуховувати її проповіді. Це вже друга зима підряд, де жербакування мігрує з автовокзалів в міські маршрутки, де тепліше. Прошу це питання урегулювати, так як навіть водії ніяк не реагують на ці "концерти", - зазначає автор петиціїПідтримати ініціативу лучанки можна за посиланням: https://e-dem.in.ua/lutsk/Petition/View/1194?fbclid=IwAR1PYSdWVj3LT9Co46QDwf0834792DwT_qCpMuOzkTlka0pNzqxCqlgFUKg

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