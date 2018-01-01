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З луцьких маршруток просять прибрати жебраків

З луцьких маршруток просять прибрати жебраків
Лучани просять навести лад з так званими жебрачками, які просять милостиню у міських маршрутках.

Про це йдеться в петиції, опублікованій на сайті Єдиної системи місцевих петицій.

"В різних міських маршрутках їздить жінка ромської національності з документами та фотографіями дитини з кров'ю на обличчі, що просить милостиню. Виходить, що платиш 5 грн за проїзд і ще приходиться вислуховувати її проповіді. Це вже друга зима підряд, де жербакування мігрує з автовокзалів в міські маршрутки, де тепліше. Прошу це питання урегулювати, так як навіть водії ніяк не реагують на ці "концерти", - зазначає автор петиції Заєць Іванна Григорівна.

Підтримати ініціативу лучанки можна за посиланням: https://e-dem.in.ua/lutsk/Petition/View/1194?fbclid=IwAR1PYSdWVj3LT9Co46QDwf0834792DwT_qCpMuOzkTlka0pNzqxCqlgFUKg

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Теги: петиція, милостиня, Луцьк
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Коментарі 1
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а що таке ромська національність - це,бува, не громадянка сувенірної і нєзалєжалої?
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