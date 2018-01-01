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Кремль «відбілює» імідж «Опозиційного блоку», – Тарас Шкітер

Кремль «відбілює» імідж «Опозиційного блоку», – Тарас Шкітер
У вівторок, 25 грудня, опублікували розширені санкційні списки Російської Федерації проти громадян та комерційних структур України.

Про це пише Конкурент.

Зі слів співзасновника Громадянського Руху "СВІДОМІ" Тараса Шкітера, найбільш дивно було побачити в зазначеному переліці прізвища топ-«регіоналів»: Олександра Вілкула, Бориса Колеснікова, Михайла Добкіна.

"Здавалося б: чому політики, яких прийнято вважати проросійськими, потрапили в немилість Кремля? Існує думка, що таким чином Москва мститься групі Рината Ахметова за те, що вона не підтримала Юрія Бойка як кандидата в президенти України та не доєдналася до "Опозиційної платформи – За життя", тим самим розколовши ОБ (Опозиційний блок)", – зазначив він.

На думку Тараса Шкітера, дії Росії – це ніщо інше як холодний розрахунок.

"Коли Віктор Медведчук та Сергій Льовочкін не знайшли спільної мови з Ринатом Ахметовим та Борисом Колесніковим і "відмотати" ситуацію назад виявилося неможливо, спрацював метод "розділяй та володарюй". І ОБ, і "Опозиційна платформа – За життя" працюють на одному електоральному полі та отримують підтримку від людей, які схильні до дружби з Росією. Тому обидві сили послабили свій електоральний потенціал. Завдяки оприлюдненому санкційному списку, "Опозиційний блок" став виглядати трішки "проукраїнським" (оскільки його лідери потрапили під санкції РФ), а його електоральне поле набрало нового вигляду. Відтепер дві політичні партії, які є тотожними в своєму світогляді, в очах виборця здаються дещо різними і, працюючи, забиратимуть бали не лише один в одного, а й в інших сил (для прикладу, "Опозиційний блок" може трішки посилити свої позиції в Західній Україні), – вважає співзасновник Громадянського Руху "СВІДОМІ".

Також Тарас Шкітер додав, що головне – розуміти те, що ціль цих політичних сил однакова, різняться лише методи її досягнення.

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Теги: Тарас Шкітер, Свідомі
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