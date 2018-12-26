Скільки заробляють українські зірки на новорічних корпоративах
Сьогодні, 19:22
Наразі у самому розпалі новорічні та різдвяні вечірки і корпоративи. Звичайно ж кожен би хотів почути на святі улюбленого співака чи співачку.
Однак дозволити це зможе не кожен, - пишуть Факти.
Якщо вирішите замовити на свято Сергія Бабкіна або групу KAZKA, то доведеться викласти €10 тис. Трохи більше, €12 тис., потрібно заплатити за виступ груп Агонь, НеАнгели та DZIDZIO. Переможниця Євробачення 2016 Джамала бере €15 тис., а Наталя Могилевська €17 тис.
Тіна Кароль, яка в цьому році отримала нагороду M1 Music Awards 2018 За внесок у розвиток національної музичної індустрії, готова виступити на вашому святі за €20 тис.
Незважаючи на те, що Андрій Данилко відмовляється виступати на публічних заходах в образі Вєрки Сердючки, на корпоративи він таки погоджується. Коштує таке задоволення €25 тис.
Приборкувач танцювальної музики Monatik за свій новорічний виступ просить €30 тис.
Новорічний плейлист 2019: найкращі пісні для святкового настрою
Що стосується підопічних Потапа, то розцінки напевно залежать від стажу роботи на лейблі. За виступ Michelle Andrade потрібно віддати €10 тис., а за концерт Время и Стекло – €30 тис. Цікаво, що якщо у вашому закладі не виявиться сцени, то групі доведеться доплатити €2 тис.
Співак року за версією M1 Music Awards 2018 Олег Винник заспіває на новорічному корпоративі за €35 тис.
Найдорожчими артистками в нашій добірці виявилися NK|Настя Каменських та Ані Лорак – €50 тис.
Однак вам доведеться ще додатково оплачувати весь трансфер з Москви для Ані Лорак та її команди.
До слова, у гонорар не входять райдери артистів, які часто рясніють дивними і недешевими речами.
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Однак дозволити це зможе не кожен, - пишуть Факти.
Якщо вирішите замовити на свято Сергія Бабкіна або групу KAZKA, то доведеться викласти €10 тис. Трохи більше, €12 тис., потрібно заплатити за виступ груп Агонь, НеАнгели та DZIDZIO. Переможниця Євробачення 2016 Джамала бере €15 тис., а Наталя Могилевська €17 тис.
Тіна Кароль, яка в цьому році отримала нагороду M1 Music Awards 2018 За внесок у розвиток національної музичної індустрії, готова виступити на вашому святі за €20 тис.
Незважаючи на те, що Андрій Данилко відмовляється виступати на публічних заходах в образі Вєрки Сердючки, на корпоративи він таки погоджується. Коштує таке задоволення €25 тис.
Приборкувач танцювальної музики Monatik за свій новорічний виступ просить €30 тис.
Новорічний плейлист 2019: найкращі пісні для святкового настрою
Що стосується підопічних Потапа, то розцінки напевно залежать від стажу роботи на лейблі. За виступ Michelle Andrade потрібно віддати €10 тис., а за концерт Время и Стекло – €30 тис. Цікаво, що якщо у вашому закладі не виявиться сцени, то групі доведеться доплатити €2 тис.
Співак року за версією M1 Music Awards 2018 Олег Винник заспіває на новорічному корпоративі за €35 тис.
Найдорожчими артистками в нашій добірці виявилися NK|Настя Каменських та Ані Лорак – €50 тис.
Однак вам доведеться ще додатково оплачувати весь трансфер з Москви для Ані Лорак та її команди.
До слова, у гонорар не входять райдери артистів, які часто рясніють дивними і недешевими речами.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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