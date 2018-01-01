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У Володимирі бус збив людину

У Володимирі бус збив людину
У Володимирі-Волинському бус збив чоловіка.

26-го грудня, близько 17-ї години по вулиці Луцькій у Володимирі-Волинському бус-спринтер збив людину, - пише Буг.

Очевидці повідомили, що бус-спринтер їхав в напрямку центру міста та в районі супермаркету “Наш край” по вулиці Луцькій збив людину.

В результаті пригоди постраждав чоловік. Його госпіталізували медики.

Деталі згодом.

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Теги: ДТП, аварія
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