У Володимирі бус збив людину





26-го грудня, близько 17-ї години по вулиці Луцькій у Володимирі-Волинському бус-спринтер збив людину, - пише



Очевидці повідомили, що бус-спринтер їхав в напрямку центру міста та в районі супермаркету “Наш край” по вулиці Луцькій збив людину.



В результаті пригоди постраждав чоловік. Його госпіталізували медики.



Деталі згодом.

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