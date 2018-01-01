В аварійній школі на Волині — новий директор
Сьогодні, 18:07
У Стобихівській школі обрали нового директора за результатами конкурсного відбору, який відбувся минулого тижня.
Ще на початку нинішнього навчального року батьки стобихівських школярів категорично заявили, що не пускатимуть дітей на навчання, доки не розпочнеться будівництво нової школи, - пише газета Полісся.
Порожні класи школи, часті візити керівників різних рівнів, відсутність взаєморозуміння — все це нагнітало атмосферу.
Згодом стало відомо те, що директор школи Анатолій Хельчик таки написав заяву про звільнення.
Отож за новою процедурою призначення керівників навчальних закладів Камінь-Каширська районна рада оголосила конкурс на посаду директора загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів села Стобихівка.
"Позмагатися за цю посаду охочих виявилося небагато – лише вчителька іноземних мов Юлія Сущ (на фото). Чому так? Можливо, тому, що ситуація тут непроста, а, можливо, тому, що вимоги до кандидатів серйозні. Юлія Євгеніївна справилася із усіма завданнями конкурсу майже ідеально", - пише газета.
Як розповідає голова конкурсної комісії Сергій Дмитрук, кандидатка на посаду змогла набрати 4,82 бали із можливих 5.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Школа у Стобихівці: люди погрожують перекрити трасу
Оцінювання конкурсантки проводили 12 членів комісії — представники від батьківської громадськості, колективу школи, районної ради та від ГО «Об’єднання керівників закладів загальної середньої освіти Камінь-Каширського району».
Отже, Юлія Сущ стала переможцем конкурсу. Відтак до кінця року голова районної ради Віктор Сус підпише відповідне розпорядження про призначення нового директора, з яким буде укладено контракт.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Ще на початку нинішнього навчального року батьки стобихівських школярів категорично заявили, що не пускатимуть дітей на навчання, доки не розпочнеться будівництво нової школи, - пише газета Полісся.
Порожні класи школи, часті візити керівників різних рівнів, відсутність взаєморозуміння — все це нагнітало атмосферу.
Згодом стало відомо те, що директор школи Анатолій Хельчик таки написав заяву про звільнення.
Отож за новою процедурою призначення керівників навчальних закладів Камінь-Каширська районна рада оголосила конкурс на посаду директора загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів села Стобихівка.
"Позмагатися за цю посаду охочих виявилося небагато – лише вчителька іноземних мов Юлія Сущ (на фото). Чому так? Можливо, тому, що ситуація тут непроста, а, можливо, тому, що вимоги до кандидатів серйозні. Юлія Євгеніївна справилася із усіма завданнями конкурсу майже ідеально", - пише газета.
Як розповідає голова конкурсної комісії Сергій Дмитрук, кандидатка на посаду змогла набрати 4,82 бали із можливих 5.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Школа у Стобихівці: люди погрожують перекрити трасу
Оцінювання конкурсантки проводили 12 членів комісії — представники від батьківської громадськості, колективу школи, районної ради та від ГО «Об’єднання керівників закладів загальної середньої освіти Камінь-Каширського району».
Отже, Юлія Сущ стала переможцем конкурсу. Відтак до кінця року голова районної ради Віктор Сус підпише відповідне розпорядження про призначення нового директора, з яким буде укладено контракт.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Колишній воротар «Волині» гратиме за чемпіонів Грузії
Сьогодні, 18:17
На Волині онкохвора мама двох дітей благає допомогти
Сьогодні, 18:12
В аварійній школі на Волині — новий директор
Сьогодні, 18:07
Кремль «відбілює» імідж «Опозиційного блоку», – Тарас Шкітер
Сьогодні, 18:00
У Володимирі бус збив людину
Сьогодні, 17:42