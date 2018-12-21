Онкохвора волинянка благає допомогти здолати недугу

Тетяна Кусенко просить небайдужих допомогти зібрати необхідну суму на лікування раку.



Жінка розповіла, що після перших етапів прийому ліків метастази у легенях та печінці суттєво зменшились, тож вона та всі її рідні сподіваються на одужання, - пише



«З 5 пухлин печінки залишилися дві і вони за дві упаковки «Ібрансу» зменшилися. Одна з 32 мм до 18мм, а інша з 12 мм до 7 мм. Це дуже добре, так як в печінці дуже рідко пухлини піддаються лікуванню, але бувають випадки, що зникають повністю. На це і наша надія. Я твердо в це вірю», – розповіла вона.



Аби боротися за життя, Тетяні приписали препарат «Ібранс», на якій щомісяця їй потрібно витрачати 43 тисячі гривень. Загалом жінці доведеться пройти 16 курсів цього препарату.



«Дві упаковки я вже прийняла, 4 є закуплені, ще 100000 грн невистачає на «обов'язковий курс». Це 16 місяців. Але після тих 16 місяців якщо він допоможе, ще потрібно буде 10 упаковок, на які я ще взагалі не збираю, дай Бог дожити. Ще в мене кожні два місяці КТ - 3500 грн, летрозол в місяць 500 грн, поїздки до лікаря, аналізи контрольні і онкомаркери постійно здаю», – розповіла жінка.



Попри все, жінка вірить, що їй вдасться побороти захворювання, тож вона просить допомогти небайдужих назбирати необхідну суму на лікування.



Картка ПриватБанку:

4149 4991 1968 3579 Куценко Тетяна Валеріївна





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