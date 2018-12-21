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Онкохвора волинянка благає допомогти здолати недугу

Онкохвора волинянка благає допомогти здолати недугу
Онкохвора волинянка Тетяна Кусенко просить небайдужих допомогти зібрати необхідну суму на лікування раку.

Жінка розповіла, що після перших етапів прийому ліків метастази у легенях та печінці суттєво зменшились, тож вона та всі її рідні сподіваються на одужання, - пише Перший.

«З 5 пухлин печінки залишилися дві і вони за дві упаковки «Ібрансу» зменшилися. Одна з 32 мм до 18мм, а інша з 12 мм до 7 мм. Це дуже добре, так як в печінці дуже рідко пухлини піддаються лікуванню, але бувають випадки, що зникають повністю. На це і наша надія. Я твердо в це вірю», – розповіла вона.

Аби боротися за життя, Тетяні приписали препарат «Ібранс», на якій щомісяця їй потрібно витрачати 43 тисячі гривень. Загалом жінці доведеться пройти 16 курсів цього препарату.

«Дві упаковки я вже прийняла, 4 є закуплені, ще 100000 грн невистачає на «обов'язковий курс». Це 16 місяців. Але після тих 16 місяців якщо він допоможе, ще потрібно буде 10 упаковок, на які я ще взагалі не збираю, дай Бог дожити. Ще в мене кожні два місяці КТ - 3500 грн, летрозол в місяць 500 грн, поїздки до лікаря, аналізи контрольні і онкомаркери постійно здаю», – розповіла жінка.

Попри все, жінка вірить, що їй вдасться побороти захворювання, тож вона просить допомогти небайдужих назбирати необхідну суму на лікування.

Картка ПриватБанку:
4149 4991 1968 3579 Куценко Тетяна Валеріївна


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Теги: допомога, гроші, фінанси, благодійність
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