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Як на свята працюватиме луцький ЦНАП

Як на свята працюватиме луцький ЦНАП
Повідомили графік роботи ЦНАПу в Луцьку під час новорічних свят.

Про це йдеться на сторінці установи у Facebook.

Так, відповідно до ст.73 Кодексу законів про працю України графік роботи ЦНАП буде змінено:

31 грудня (понеділок) - вихідний
1 січня (вівторок) - вихідний
7 січня (понеділок) - вихідний

"Вітаємо з прийдешнім Новим роком та Різдвом Христовим! Дякуємо, що користуєтеся нашими послугами! Ми працюємо для вас!" - йдеться у повідомленні.

Як на свята працюватиме луцький ЦНАП

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Теги: ЦНАП, Луцьк, зміни
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