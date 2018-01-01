Як на свята працюватиме луцький ЦНАП





Про це йдеться на сторінці установи у Facebook.



Так, відповідно до ст.73 Кодексу законів про працю України графік роботи ЦНАП буде змінено:



31 грудня (понеділок) - вихідний

1 січня (вівторок) - вихідний

7 січня (понеділок) - вихідний



"Вітаємо з прийдешнім Новим роком та Різдвом Христовим! Дякуємо, що користуєтеся нашими послугами! Ми працюємо для вас!" - йдеться у повідомленні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Повідомили графік роботи ЦНАПу в Луцьку під час новорічних свят.Про це йдеться на сторінці установи у Facebook.Так, відповідно до ст.73 Кодексу законів про працю України графік роботи ЦНАП буде змінено:31 грудня (понеділок) - вихідний1 січня (вівторок) - вихідний7 січня (понеділок) - вихідний"Вітаємо з прийдешнім Новим роком та Різдвом Христовим! Дякуємо, що користуєтеся нашими послугами! Ми працюємо для вас!" - йдеться у повідомленні.

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