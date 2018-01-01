Як на свята працюватиме луцький ЦНАП
Сьогодні, 19:41
Повідомили графік роботи ЦНАПу в Луцьку під час новорічних свят.
Про це йдеться на сторінці установи у Facebook.
Так, відповідно до ст.73 Кодексу законів про працю України графік роботи ЦНАП буде змінено:
31 грудня (понеділок) - вихідний
1 січня (вівторок) - вихідний
7 січня (понеділок) - вихідний
"Вітаємо з прийдешнім Новим роком та Різдвом Христовим! Дякуємо, що користуєтеся нашими послугами! Ми працюємо для вас!" - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться на сторінці установи у Facebook.
Так, відповідно до ст.73 Кодексу законів про працю України графік роботи ЦНАП буде змінено:
31 грудня (понеділок) - вихідний
1 січня (вівторок) - вихідний
7 січня (понеділок) - вихідний
"Вітаємо з прийдешнім Новим роком та Різдвом Христовим! Дякуємо, що користуєтеся нашими послугами! Ми працюємо для вас!" - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Львівський суддя на смерть збив пішохода
Сьогодні, 19:52
Як на свята працюватиме луцький ЦНАП
Сьогодні, 19:41
У Луцьку покарали торговця «нічним» алкоголем
Сьогодні, 19:30
Скільки заробляють українські зірки на новорічних корпоративах
Сьогодні, 19:22
Волинь отримала 14 мільйонів на житло атовцям
Сьогодні, 19:07