Львівський суддя на смерть збив пішохода





Останній помер у лікарні. Про це



ДТП сталася 25 грудня близько 19:30 на автодорозі "Київ – Чоп", поблизу одного з сіл Миколаївського району.



"Суддя, перебуваючи за кермом автомобіля "Фольксваген", на неосвітленій ділянці дороги здійснив наїзд на пішохода. Останній від отриманих тілесних ушкоджень помер у лікарні. За фактом дорожньо-транспортної пригоди, що призвела до смерті потерпілого, слідчі Державного бюро розслідувань розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами)",- повідомили у ДБР.



Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років. Наразі тривають слідчі дії та встановлюються обставини події.



З власних джерел кореспонденту УНН стало відомо, що за кермом автомобіля перебував суддя Львівського апеляційного суду.

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