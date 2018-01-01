У Луцьку покарали торговця «нічним» алкоголем

Луцькі муніципали викрили незаконний продаж алкоголю після 22 години у магазина на вулиці Гулака Артемовського.Під час чергового відпрацювання вони виявили, що продавець магазину «Продукти», що на вул. Гулака-Артемовського, 15а продає покупцям заборонену продукцію.В результаті на жінку склали адміністративний протокол за ч. 2 ст. 156 Кодексу України про адміністративні правопорушення.Нагадаємо, що інспектори департаменту муніципальної варти Луцька контролюють продаж алкогольних та слабоалкогольних напоїв в період з 22-ї до 8-ї год. відповідно до рішення Луцької міської ради «Про заборону продажу пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових та тютюнових виробів».