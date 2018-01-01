У Луцьку покарали торговця «нічним» алкоголем
Сьогодні, 19:30
Луцькі муніципали викрили незаконний продаж алкоголю після 22 години у магазина на вулиці Гулака Артемовського.
Під час чергового відпрацювання вони виявили, що продавець магазину «Продукти», що на вул. Гулака-Артемовського, 15а продає покупцям заборонену продукцію.
В результаті на жінку склали адміністративний протокол за ч. 2 ст. 156 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Нагадаємо, що інспектори департаменту муніципальної варти Луцька контролюють продаж алкогольних та слабоалкогольних напоїв в період з 22-ї до 8-ї год. відповідно до рішення Луцької міської ради «Про заборону продажу пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових та тютюнових виробів».
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Під час чергового відпрацювання вони виявили, що продавець магазину «Продукти», що на вул. Гулака-Артемовського, 15а продає покупцям заборонену продукцію.
В результаті на жінку склали адміністративний протокол за ч. 2 ст. 156 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Нагадаємо, що інспектори департаменту муніципальної варти Луцька контролюють продаж алкогольних та слабоалкогольних напоїв в період з 22-ї до 8-ї год. відповідно до рішення Луцької міської ради «Про заборону продажу пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових та тютюнових виробів».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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