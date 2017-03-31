Заступник голови Волинської ОДА співав в караоке з особливими дітьми. ФОТО

Денис П’ятигорець підтримав флешмоб «Спілкуйся нарівні» та запросив дітей з особливими потребами заспівати новорічних пісень у караоке.



Захід відбувся у середу, 26 грудня, у ТРЦ «ПортCity».



Нагадаємо, що нещодавно голова Волинської ОДА Олександр Савченко



У караоке діти мали змогу заспівати українських та закордонних новорічних пісень, а також посмакувати піцу та солодощі. До слова, підспівувати їм прийшли заслужений артист України Адам Горбатюк та співачка Марія Хурсенко.



Як розповів, сам Денис П’ятигорець, у цей вечір він хотів, аби дітки відчули радість різдвяно-новорічних свят, які наближаються та приємно провели час.



«Голова обласної державної адміністрації Олександр Савченко вирішив започаткувати на Волині флешмоб, який називається «Спілкуйся нарівні» і він разом з надзвичайними дітками робив піцу власними руками. А я, як людина, яка руками нічого робити не вміє, обрав трохи простіший шлях і ми з дітками заспівали у караоке. Діти надзвичайні, неймовірні, вони – просто супер. Особлива подяка нашим гостям, які погодилися до нас прийти – Марії Хурсенко і Адаму Горбатюку і всім журналістам та працівникам відділу інформаційної політики ОДА, які доєдналися і своїм співом розважали діток. Бо дійсно ми для них намагалися зробити свято. В цей різдвяно-новорічний період ми хочемо підняти їм настрій і зробити такий вечір, про який вони мріяли. Хочеться вірити, що нам це вдалося», – зазначив заступник очільника області.



Він також висловив вдячність ТРЦ «Порт City» за теплий прийом особливих діток, безкоштовне караоке та подарунки для особливих дітей та їхніх батьків - сертифікати на безкоштовні розваги в ТРЦ.



Разом з тим, посадовець додав, що передає естафету далі – своєму колезі, ще одному заступнику голови ОДА Сергію Кошаруку.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Заступник голови Волинської обласної державної адміністраціїпідтримав флешмоб «Спілкуйся нарівні» та запросив дітей з особливими потребами заспівати новорічних пісень у караоке.Захід відбувся у середу, 26 грудня, у ТРЦ «ПортCity».Нагадаємо, що нещодавно голова Волинської ОДА готував піцу спільно з особливими дітками. Він зазначив, що був би радий, якби флешмоб «Спілкуйся нарівні» підтримали й інші.У караоке діти мали змогу заспівати українських та закордонних новорічних пісень, а також посмакувати піцу та солодощі. До слова, підспівувати їм прийшли заслужений артист Українита співачкаЯк розповів, сам Денис П’ятигорець, у цей вечір він хотів, аби дітки відчули радість різдвяно-новорічних свят, які наближаються та приємно провели час.«Голова обласної державної адміністрації Олександр Савченко вирішив започаткувати на Волині флешмоб, який називається «Спілкуйся нарівні» і він разом з надзвичайними дітками робив піцу власними руками. А я, як людина, яка руками нічого робити не вміє, обрав трохи простіший шлях і ми з дітками заспівали у караоке. Діти надзвичайні, неймовірні, вони – просто супер. Особлива подяка нашим гостям, які погодилися до нас прийти – Марії Хурсенко і Адаму Горбатюку і всім журналістам та працівникам відділу інформаційної політики ОДА, які доєдналися і своїм співом розважали діток. Бо дійсно ми для них намагалися зробити свято. В цей різдвяно-новорічний період ми хочемо підняти їм настрій і зробити такий вечір, про який вони мріяли. Хочеться вірити, що нам це вдалося», – зазначив заступник очільника області.Він також висловив вдячність ТРЦ «Порт City» за теплий прийом особливих діток, безкоштовне караоке та подарунки для особливих дітей та їхніх батьків - сертифікати на безкоштовні розваги в ТРЦ.Разом з тим, посадовець додав, що передає естафету далі – своєму колезі, ще одному заступнику голови ОДА

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