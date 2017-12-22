Як у 2018 році жили луцькі округи, які не мають депутатів





11 грудня ті ж самі депутати зняли з цієї програми 574 тисячі гривень. Офіційна причина – не відбувся тендер.



Отож, загалом з передбачених 2,4 мільйона гривень, на округи без депутатів у Луцьку в 2018 році спрямували лише 706 тисяч.



Про те, з якими труднощами стикнулися мешканці «осиротілих» територій обласного центру Волині у 2018-му – читайте в підсумковому матеріалі



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У 2015 році Луцьк розділили на 42 виборчі округи. В ідеалі кожен з них мав би отримати свого представника в Луцькій міській раді. Проте цього не відбулося: вибори 2015 року залишили 12 округів "осиротілими", а 7 забезпечили подвійним представництвом у сесійній залі.



Провівши



Для того, щоб забезпечити 12 виборчих округів, на яких проживає 43 956 виборців, з ініціативи депутата Луцькради Андрія Покровського було прийнято програму, яка передбачила додаткове фінансування цих територій.



Відповідно до неї, у 2018 році на ОБД (округи без депутатів) повинні були спрямувати 2,4 мільйона гривень. Проте влада виділила лише 1 мільйон 200 тисяч гривень і значно



Це спровокувало обурення громадян. Зокрема голова ОСББ «Альянс-Луцьк» Олег Федіна під час одного з засідань комісії «ЖКГ» сказав, що у людей складається враження, ніби влада спеціально створює таку ситуацію, оскільки гроші на ОБД не повинні освоїтись і мають повернутись назад в бюджет.



Незадоволеним фінансування програми залишився і її ініціатор Андрій Покровський. Перш за все, він закликав довиділити 1,2 мільйона гривень, які були передбачені. Окрім цього, депутат розкритикував роботу комісії, яка довгий час не розподіляла вже виділені гроші. На його думку, працювати над вирішенням проблем ОБД заважає політика:



«Звертаюся до депутатів та керівництва міста: приберіть політику з цього питання і поверніться до роботи».



Після тривалих дискусій та суперечок, 31 жовтня на сесії Луцькради депутати таки виділили 1 мільйон 120 тисяч гривень на фінансування ОБД (нагадуємо, що повний обсяг фінансування програми на 2018 рік був передбачений в обсязі 2,4 мільйони гривень).



Координатор проекту «Округи без депутатів» (проект здійснюється в рамках діяльності Громадянського Руху «СВІДОМІ». «СВІДОМІ» - організація, створена з ініціативи Андрія Покровського. Її члени приймають активну участь у громадському житті Луцька) Валентин Хаймик зазначив, що вони добиватимуться, аби фінансування відбувалося у повному обсязі:



«Сподіваюсь, що фінансування програми для підтримки ініціатив мешканців в наступному році буде здійснене в повній мірі, адже кількість заяв підтвердила актуальність проблеми округів без депутатів . Ми також будемо працювати над тим, аби міська рада не затягувала розгляд звернень, оскільки такі випадки були неодноразовими і частину ініціатив було відхилено у зв’язку з обмеженістю часу для реалізації в цьому році».



Проте, раділи мешканці округів без депутатів не дуже довго, оскільки, як було згадано на початку цього матеріалу, 11 грудня влада зняла 574 тисячі з розподілених 1 мільйона 120 тисяч гривень.



«Прикро, що через дії міської влади, наслідки пожинають мешканці міста. Ці гроші мали забезпечити встановлення дитячих та спортивних майданчиків та покращити благоустрій територій на «округах без депутатів». Ми не залишимо мешканців з цих округів наодинці з їхніми проблемами і далі будемо добиватись бюджетного фінансування на тому ж рівні, що і округів, від яких є депутати у міській раді, адже люди чекають, що їхні ініціативи будуть реалізовані», – прокоментував рішення Луцькради Андрій Покровський.



Чи будуть ці кошти повернуті у 2019 році? Питання поки відкрите.



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Незважаючи на перепони, які перманентно виникають в процесі роботи на проблематикою округів без депутатів, громадяни сподіваються, що відповідна програма таки працюватиме та фінансуватиметься з міського бюджету.



«Добре, що є така програма і це великий плюс, але потрібно завершити те, що почали. Звернення були подані давно, але і досі не реалізовані. Сподіваюся, що до травня 2019 року люди матимуть результат», - зазначив голова ОСББ Георгій Давидюк.



Таким чином, проблема, про яку серйозно вперше заговорили саме у Луцьку і наявність якої вже доведено й у столиці України Києві, продовжує залишатися актуальною.



Відновлення соціальної справедливості затягується і певно, що буде ліквідоване лише за рахунок зміни виборчого законодавства. Оскільки, незважаючи на наявність механізму, місцева влада продовжує й надалі обділяти обділених.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 31 жовтня, депутати Луцької міської ради виділили 1 мільйон 120 тисяч гривень на "Програму підтримки ініціатив виборців територіальних виборчих округів, від яких не було обрано депутатів Луцької міської ради на 2018-2020 роки".11 грудня ті ж самі депутати зняли з цієї програми 574 тисячі гривень. Офіційна причина – не відбувся тендер.Отож, загалом з передбачених 2,4 мільйона гривень, на округи без депутатів у Луцьку в 2018 році спрямували лише 706 тисяч.Про те, з якими труднощами стикнулися мешканці «осиротілих» територій обласного центру Волині у 2018-му – читайте в підсумковому матеріалі ІА «Конкурент» ***У 2015 році Луцьк розділили на 42 виборчі округи. В ідеалі кожен з них мав би отримати свого представника в Луцькій міській раді. Проте цього не відбулося: вибори 2015 року залишили 12 округів "осиротілими", а 7 забезпечили подвійним представництвом у сесійній залі.Провівши дослідження , «Конкурент» довів, що в округах, які мають депутатів, в середньому ремонтують втричі більше прибудинкових територій та будують вчетверо більше спортивних майданчиків у своїх районах.Для того, щоб забезпечити 12 виборчих округів, на яких проживає 43 956 виборців, з ініціативи депутата Луцькради Андрія Покровського було прийнято програму, яка передбачила додаткове фінансування цих територій.Відповідно до неї, у 2018 році на ОБД (округи без депутатів) повинні були спрямувати 2,4 мільйона гривень. Проте влада виділила лише 1 мільйон 200 тисяч гривень і значно затягнула процес розподілення цих коштів Це спровокувало обурення громадян. Зокрема голова ОСББ «Альянс-Луцьк» Олег Федіна під час одного з засідань комісії «ЖКГ» сказав, що у людей складається враження, ніби влада спеціально створює таку ситуацію, оскільки гроші на ОБД не повинні освоїтись і мають повернутись назад в бюджет.Незадоволеним фінансування програми залишився і її ініціатор Андрій Покровський. Перш за все, він закликав довиділити 1,2 мільйона гривень, які були передбачені. Окрім цього, депутат розкритикував роботу комісії, яка довгий час не розподіляла вже виділені гроші. На його думку, працювати над вирішенням проблем ОБД заважає політика:«Звертаюся до депутатів та керівництва міста: приберіть політику з цього питання і поверніться до роботи».Після тривалих дискусій та суперечок, 31 жовтня на сесії Луцькради депутати таки виділили 1 мільйон 120 тисяч гривень на фінансування ОБД (нагадуємо, що повний обсяг фінансування програми на 2018 рік був передбачений в обсязі 2,4 мільйони гривень).Координатор проекту «Округи без депутатів» (проект здійснюється в рамках діяльності Громадянського Руху «СВІДОМІ». «СВІДОМІ» - організація, створена з ініціативи Андрія Покровського. Її члени приймають активну участь у громадському житті Луцька) Валентин Хаймик зазначив, що вони добиватимуться, аби фінансування відбувалося у повному обсязі:«Сподіваюсь, що фінансування програми для підтримки ініціатив мешканців в наступному році буде здійснене в повній мірі, адже кількість заяв підтвердила актуальність проблеми округів без депутатів . Ми також будемо працювати над тим, аби міська рада не затягувала розгляд звернень, оскільки такі випадки були неодноразовими і частину ініціатив було відхилено у зв’язку з обмеженістю часу для реалізації в цьому році».Проте, раділи мешканці округів без депутатів не дуже довго, оскільки, як було згадано на початку цього матеріалу, 11 грудня влада зняла 574 тисячі з розподілених 1 мільйона 120 тисяч гривень.«Прикро, що через дії міської влади, наслідки пожинають мешканці міста. Ці гроші мали забезпечити встановлення дитячих та спортивних майданчиків та покращити благоустрій територій на «округах без депутатів». Ми не залишимо мешканців з цих округів наодинці з їхніми проблемами і далі будемо добиватись бюджетного фінансування на тому ж рівні, що і округів, від яких є депутати у міській раді, адже люди чекають, що їхні ініціативи будуть реалізовані», – прокоментував рішення Луцькради Андрій Покровський.Чи будуть ці кошти повернуті у 2019 році? Питання поки відкрите.***Незважаючи на перепони, які перманентно виникають в процесі роботи на проблематикою округів без депутатів, громадяни сподіваються, що відповідна програма таки працюватиме та фінансуватиметься з міського бюджету.«Добре, що є така програма і це великий плюс, але потрібно завершити те, що почали. Звернення були подані давно, але і досі не реалізовані. Сподіваюся, що до травня 2019 року люди матимуть результат», - зазначив голова ОСББ Георгій Давидюк.Таким чином, проблема, про яку серйозно вперше заговорили саме у Луцьку і наявність якої вже доведено й у столиці України Києві, продовжує залишатися актуальною.Відновлення соціальної справедливості затягується і певно, що буде ліквідоване лише за рахунок зміни виборчого законодавства. Оскільки, незважаючи на наявність механізму, місцева влада продовжує й надалі обділяти обділених.

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