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Лучанці доставили піцу зі згорілим сиром. ФОТО

Лучанці доставили піцу зі згорілим сиром. ФОТО
В одній з луцьких піцерій лучанка замовила піцу з доставкою, проте, коли страву привезли, дівчина була шокована. Сир сильно пригорів і став чорного кольору.

Про це у спільноті "Теревені про Луцьк" у facebook написала Катерина Панасюк.

Дівчина виклала фотографії замовленої страви та порівняла з картинкою такої ж піци, яка закріплена на сайті піцерії.

"Очікування/реальність... Піцерія «Теревені»
На прохання замінити піцу, так як вона згоріла розповіли про те, що чечель запікається разом з тістом і ще якісь нісенітниці , ніхто не вибачився очікування 1 год.20хв і привезли заміну...

Запитання 1: я повинна турбуватися про технологію приготування піци, щоб вона не була горілою?

Запитання 2: чому на їхній сторінці такі гарні фото, а не реальні які доставляють?

Запитання 3: я повинна платити гроші за таку їжу і чекати нормальну страву в сукупності 1год.50хв.?"
Лучанці доставили піцу зі згорілим сиром. ФОТО

Лучанці доставили піцу зі згорілим сиром. ФОТО

Лучанці доставили піцу зі згорілим сиром. ФОТО

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Теги: піца, сир
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Коментарі 2
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це вже така мега новина,що треба постити?
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Бо її в мікроволновці гріли:-)
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