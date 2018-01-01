Лучанці доставили піцу зі згорілим сиром. ФОТО
Сьогодні, 22:27
В одній з луцьких піцерій лучанка замовила піцу з доставкою, проте, коли страву привезли, дівчина була шокована. Сир сильно пригорів і став чорного кольору.
Про це у спільноті "Теревені про Луцьк" у facebook написала Катерина Панасюк.
Дівчина виклала фотографії замовленої страви та порівняла з картинкою такої ж піци, яка закріплена на сайті піцерії.
"Очікування/реальність... Піцерія «Теревені»
На прохання замінити піцу, так як вона згоріла розповіли про те, що чечель запікається разом з тістом і ще якісь нісенітниці , ніхто не вибачився очікування 1 год.20хв і привезли заміну...
Запитання 1: я повинна турбуватися про технологію приготування піци, щоб вона не була горілою?
Запитання 2: чому на їхній сторінці такі гарні фото, а не реальні які доставляють?
Запитання 3: я повинна платити гроші за таку їжу і чекати нормальну страву в сукупності 1год.50хв.?"
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Про це у спільноті "Теревені про Луцьк" у facebook написала Катерина Панасюк.
Дівчина виклала фотографії замовленої страви та порівняла з картинкою такої ж піци, яка закріплена на сайті піцерії.
"Очікування/реальність... Піцерія «Теревені»
На прохання замінити піцу, так як вона згоріла розповіли про те, що чечель запікається разом з тістом і ще якісь нісенітниці , ніхто не вибачився очікування 1 год.20хв і привезли заміну...
Запитання 1: я повинна турбуватися про технологію приготування піци, щоб вона не була горілою?
Запитання 2: чому на їхній сторінці такі гарні фото, а не реальні які доставляють?
Запитання 3: я повинна платити гроші за таку їжу і чекати нормальну страву в сукупності 1год.50хв.?"
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Коментарі 2
це вже така мега новина,що треба постити?
Бо її в мікроволновці гріли:-)
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