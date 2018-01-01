Лучанці доставили піцу зі згорілим сиром. ФОТО





Про це у спільноті "Теревені про Луцьк" у Катерина Панасюк.



Дівчина виклала фотографії замовленої страви та порівняла з картинкою такої ж піци, яка закріплена на сайті піцерії.



"Очікування/реальність... Піцерія «Теревені»

На прохання замінити піцу, так як вона згоріла розповіли про те, що чечель запікається разом з тістом і ще якісь нісенітниці , ніхто не вибачився очікування 1 год.20хв і привезли заміну...



Запитання 1: я повинна турбуватися про технологію приготування піци, щоб вона не була горілою?



Запитання 2: чому на їхній сторінці такі гарні фото, а не реальні які доставляють?



Запитання 3: я повинна платити гроші за таку їжу і чекати нормальну страву в сукупності 1год.50хв.?"







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В одній з луцьких піцерій лучанка замовила піцу з доставкою, проте, коли страву привезли, дівчина була шокована. Сир сильно пригорів і став чорного кольору.Про це у спільноті "Теревені про Луцьк" у facebook написалаДівчина виклала фотографії замовленої страви та порівняла з картинкою такої ж піци, яка закріплена на сайті піцерії."Очікування/реальність... Піцерія «Теревені»На прохання замінити піцу, так як вона згоріла розповіли про те, що чечель запікається разом з тістом і ще якісь нісенітниці , ніхто не вибачився очікування 1 год.20хв і привезли заміну...Запитання 1: я повинна турбуватися про технологію приготування піци, щоб вона не була горілою?Запитання 2: чому на їхній сторінці такі гарні фото, а не реальні які доставляють?Запитання 3: я повинна платити гроші за таку їжу і чекати нормальну страву в сукупності 1год.50хв.?"

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