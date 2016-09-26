Різьблений із дерева: у храмі поблизу Луцька освятили іконостас. ФОТО

У храмі Преображення Господнього, що у селі Зміїнець Луцького району, освятили іконостас.Очолив літургію та звершив чин освячення митрополит Луцький і Волинський. Про це повідомляє інформаційна служба Волинської єпархії ПЦУ у Facebook із посиланням на настоятеля парафії протоієреяРазом із владикою Михаїлом служили декан протоієрей, духовенство цього благочиння та з Рівненської єпархії.Керуючий єпархією подякував парафіянам за пожертви, завдяки яким створено цей іконостас, різьблений із дерева. Його виготовили майстри з Рівного, образи малював іконописець зі Львова. Установили іконостас у храмі восени минулого року, але тоді він був ще не завершений.Із парафіянами молились намісниця жіночого монастиря Покрови Пресвятої Богородиці, що в селі Тростянець Ківерцівського району, ігуменя) з сестрою