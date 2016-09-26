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Різьблений із дерева: у храмі поблизу Луцька освятили іконостас. ФОТО

Різьблений із дерева: у храмі поблизу Луцька освятили іконостас. ФОТО
У храмі Преображення Господнього, що у селі Зміїнець Луцького району, освятили іконостас.

Очолив літургію та звершив чин освячення митрополит Луцький і Волинський Михаїл. Про це повідомляє інформаційна служба Волинської єпархії ПЦУ у Facebook із посиланням на настоятеля парафії протоієрея Володимира Лозинського.

Разом із владикою Михаїлом служили декан протоієрей Володимир Присяжнюк, духовенство цього благочиння та з Рівненської єпархії.

Керуючий єпархією подякував парафіянам за пожертви, завдяки яким створено цей іконостас, різьблений із дерева. Його виготовили майстри з Рівного, образи малював іконописець зі Львова. Установили іконостас у храмі восени минулого року, але тоді він був ще не завершений.

Із парафіянами молились намісниця жіночого монастиря Покрови Пресвятої Богородиці, що в селі Тростянець Ківерцівського району, ігуменя Марія (Ігнатенко) з сестрою Галиною.



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Теги: храм, іконостас, освячення, Зміїнець
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