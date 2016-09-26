Різьблений із дерева: у храмі поблизу Луцька освятили іконостас. ФОТО
Сьогодні, 07:26
У храмі Преображення Господнього, що у селі Зміїнець Луцького району, освятили іконостас.
Очолив літургію та звершив чин освячення митрополит Луцький і Волинський Михаїл. Про це повідомляє інформаційна служба Волинської єпархії ПЦУ у Facebook із посиланням на настоятеля парафії протоієрея Володимира Лозинського.
Разом із владикою Михаїлом служили декан протоієрей Володимир Присяжнюк, духовенство цього благочиння та з Рівненської єпархії.
Керуючий єпархією подякував парафіянам за пожертви, завдяки яким створено цей іконостас, різьблений із дерева. Його виготовили майстри з Рівного, образи малював іконописець зі Львова. Установили іконостас у храмі восени минулого року, але тоді він був ще не завершений.
Із парафіянами молились намісниця жіночого монастиря Покрови Пресвятої Богородиці, що в селі Тростянець Ківерцівського району, ігуменя Марія (Ігнатенко) з сестрою Галиною.
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Очолив літургію та звершив чин освячення митрополит Луцький і Волинський Михаїл. Про це повідомляє інформаційна служба Волинської єпархії ПЦУ у Facebook із посиланням на настоятеля парафії протоієрея Володимира Лозинського.
Разом із владикою Михаїлом служили декан протоієрей Володимир Присяжнюк, духовенство цього благочиння та з Рівненської єпархії.
Керуючий єпархією подякував парафіянам за пожертви, завдяки яким створено цей іконостас, різьблений із дерева. Його виготовили майстри з Рівного, образи малював іконописець зі Львова. Установили іконостас у храмі восени минулого року, але тоді він був ще не завершений.
Із парафіянами молились намісниця жіночого монастиря Покрови Пресвятої Богородиці, що в селі Тростянець Ківерцівського району, ігуменя Марія (Ігнатенко) з сестрою Галиною.
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