Путін показав запуск нової гіперзвукової ракети «Авангард»





Про це на засіданні у Національному центрі управління обороною заявив президент Росії Володимир Путін, - пише



За словами Путіна, ця подія є дуже важливою в житті як Збройних сил Росії, так і країни загалом. Він вважає, що поява такого озброєння у Росії "виходить за рамки чисто національних інтересів", адже РФ першою у світі отримало таку зброю.





"Новий вид стратегічної зброї в світі вперше з'явився у нас і надійно забезпечуватиме оборону нашої держави, нашого народу на десятиліття вперед", - сказав Путін.



На озброєння Збройних сил Росії "Авангард" стане 2019 року. Тоді буде розвернуто перший полк із таким озброєнням.



Це один із видів озброєння, яким Путін "лякав світ" під час промови перед Федеральними зборами Росії навесні цього року. Саме тоді він розповів про розвиток військової промисловості Росії і анонсував гіперзвукову зброю, підводні безпілотники, нове ядерне озброєння, а також лазерне. Він сказав, що "є всі підстави вважати, що і тут ми (Росія - ред.) на крок попереду, у всякому разі там, де потрібно".



Своєю чергою заяви про розвиток ядерного озброєння піддається сумнівам. Під час березневого виступу перед Федеральними зборами Путін розповів про новітню ядерну зброю і її вдалі випробування, проте сучасні локаційні системи мали б зафіксувати вибух у разі подібних випробувань Росії. До того ж минулого року РФ призупинила одну з ядерних програм. Через це існують сумніви щодо правдивості сказаних Путіним речей.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Росія першою у світі отримала новий вид стратегічного озброєння - міжконтинентальний надзвуковий ракетний комплекс з крилатим бойовим блоком "Авангард".Про це на засіданні у Національному центрі управління обороною заявив президент Росії, - пише ТСН За словами Путіна, ця подія є дуже важливою в житті як Збройних сил Росії, так і країни загалом. Він вважає, що поява такого озброєння у Росії "виходить за рамки чисто національних інтересів", адже РФ першою у світі отримало таку зброю."Новий вид стратегічної зброї в світі вперше з'явився у нас і надійно забезпечуватиме оборону нашої держави, нашого народу на десятиліття вперед", - сказав Путін.На озброєння Збройних сил Росії "Авангард" стане 2019 року. Тоді буде розвернуто перший полк із таким озброєнням.Це один із видів озброєння, яким Путін "лякав світ" під час промови перед Федеральними зборами Росії навесні цього року. Саме тоді він розповів про розвиток військової промисловості Росії і анонсував гіперзвукову зброю, підводні безпілотники, нове ядерне озброєння, а також лазерне. Він сказав, що "є всі підстави вважати, що і тут ми (Росія - ред.) на крок попереду, у всякому разі там, де потрібно".Своєю чергою заяви про розвиток ядерного озброєння піддається сумнівам. Під час березневого виступу перед Федеральними зборами Путін розповів про новітню ядерну зброю і її вдалі випробування, проте сучасні локаційні системи мали б зафіксувати вибух у разі подібних випробувань Росії. До того ж минулого року РФ призупинила одну з ядерних програм. Через це існують сумніви щодо правдивості сказаних Путіним речей.

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