У січні українці відпочиватимуть 10 днів
Сьогодні, 06:30
У січні 2019 року українці матимуть 10 вихідних днів і 21 робочий день.
1 січня цього року припадає на вівторок і буде вихідним днем. На Новий рік 2019 українці відпочиватимуть 3 дні поспіль – з 30 грудня по 1 січня, – інформують Факти.
Наступні великі вихідні будуть під час святкування Різдва – з 5 по 7 січня. Останній день припадає на понеділок і буде вихідним.
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1 січня цього року припадає на вівторок і буде вихідним днем. На Новий рік 2019 українці відпочиватимуть 3 дні поспіль – з 30 грудня по 1 січня, – інформують Факти.
Наступні великі вихідні будуть під час святкування Різдва – з 5 по 7 січня. Останній день припадає на понеділок і буде вихідним.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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