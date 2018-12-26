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У січні українці відпочиватимуть 10 днів

У січні українці відпочиватимуть 10 днів
У січні 2019 року українці матимуть 10 вихідних днів і 21 робочий день.

1 січня цього року припадає на вівторок і буде вихідним днем. На Новий рік 2019 українці відпочиватимуть 3 дні поспіль – з 30 грудня по 1 січня, – інформують Факти.

Наступні великі вихідні будуть під час святкування Різдва – з 5 по 7 січня. Останній день припадає на понеділок і буде вихідним.

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Теги: січень, вихідний, свято
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