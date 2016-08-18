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На волинській шахті — кадрові зміни

На волинській шахті — кадрові зміни
Новим керівником ВП "Шахти №9 "Нововолинська" призначили Павла Танчева.

Про це йдеться на сторінці ДП "Волиньвугілля" у facebook.

"Свій трудовий шлях новопризначений очільник розпочав з ВП «Шахта № 1 «Нововолинська» гiрником пiдземним.

Підіймаючись кар'єрною сходинкою, продовжив працювати гірничим майстром, заступником начальника дільниці підготовчих робіт, начальником дільниці підготовчих робіт, головним інженером шахти.

З травня 2013 року був переведений на ВП «Шахта «Бужанська». У 2015 року призначений в.о. директора шахти. У 2017 - директор ДП "Шахта "9 "Нововолинська", - йдеться в дописі.

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Теги: шахта, директор, кадрові зміни, Нововолинська
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