На волинській шахті — кадрові зміни

Павла Танчева.



Про це йдеться на сторінці ДП "Волиньвугілля" у



"Свій трудовий шлях новопризначений очільник розпочав з ВП «Шахта № 1 «Нововолинська» гiрником пiдземним.



Підіймаючись кар'єрною сходинкою, продовжив працювати гірничим майстром, заступником начальника дільниці підготовчих робіт, начальником дільниці підготовчих робіт, головним інженером шахти.



З травня 2013 року був переведений на ВП «Шахта «Бужанська». У 2015 року призначений в.о. директора шахти. У 2017 - директор ДП "Шахта "9 "Нововолинська", - йдеться в дописі.

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