На волинській шахті — кадрові зміни
Сьогодні, 08:07
Новим керівником ВП "Шахти №9 "Нововолинська" призначили Павла Танчева.
Про це йдеться на сторінці ДП "Волиньвугілля" у facebook.
"Свій трудовий шлях новопризначений очільник розпочав з ВП «Шахта № 1 «Нововолинська» гiрником пiдземним.
Підіймаючись кар'єрною сходинкою, продовжив працювати гірничим майстром, заступником начальника дільниці підготовчих робіт, начальником дільниці підготовчих робіт, головним інженером шахти.
З травня 2013 року був переведений на ВП «Шахта «Бужанська». У 2015 року призначений в.о. директора шахти. У 2017 - директор ДП "Шахта "9 "Нововолинська", - йдеться в дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться на сторінці ДП "Волиньвугілля" у facebook.
"Свій трудовий шлях новопризначений очільник розпочав з ВП «Шахта № 1 «Нововолинська» гiрником пiдземним.
Підіймаючись кар'єрною сходинкою, продовжив працювати гірничим майстром, заступником начальника дільниці підготовчих робіт, начальником дільниці підготовчих робіт, головним інженером шахти.
З травня 2013 року був переведений на ВП «Шахта «Бужанська». У 2015 року призначений в.о. директора шахти. У 2017 - директор ДП "Шахта "9 "Нововолинська", - йдеться в дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Легковик влетів у маршрутку: загинула дитина. ФОТО
Сьогодні, 08:37
На волинській шахті — кадрові зміни
Сьогодні, 08:07
У січні українці відпочиватимуть 10 днів
Сьогодні, 06:30