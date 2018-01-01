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Легковик влетів у маршрутку: загинула дитина. ФОТО

Легковик влетів у маршрутку: загинула дитина. ФОТО
У Запоріжжі зіткнулися легковий автомобіль і маршрутний мікроавтобус, в результаті чого загинула дитина.

Про це повідомила речник ГУНП в Запорізькій області Катерина Людвик, передає Укрінформ.

«У Запоріжжі, по вул. Стефанова, водій автомобіля «Ніссан Мікра», на заокругленій ділянці дороги, не витримав безпечну швидкість руху, не впорався з керування, виїхав на зустрічну смугу та скоїв зіткнення з маршрутним мікроавтобусом Volkswagen», - зазначила вона.

Попередньо встановили, що внаслідок ДТП в кареті швидкої допомоги, помер хлопчик - пасажир автомобіля Nissan Micra. Водій легковика та пасажири маршрутного мікроавтобуса були направлені до лікарні з різними тілесними ушкодженнями.

Всі обставини аварії встановлюються.

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Теги: аварія, ДТП, смерть
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