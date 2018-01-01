Легковик влетів у маршрутку: загинула дитина. ФОТО





Про це повідомила речник ГУНП в Запорізькій області Катерина Людвик, передає



«У Запоріжжі, по вул. Стефанова, водій автомобіля «Ніссан Мікра», на заокругленій ділянці дороги, не витримав безпечну швидкість руху, не впорався з керування, виїхав на зустрічну смугу та скоїв зіткнення з маршрутним мікроавтобусом Volkswagen», - зазначила вона.



Попередньо встановили, що внаслідок ДТП в кареті швидкої допомоги, помер хлопчик - пасажир автомобіля Nissan Micra. Водій легковика та пасажири маршрутного мікроавтобуса були направлені до лікарні з різними тілесними ушкодженнями.



Всі обставини аварії встановлюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Запоріжжі зіткнулися легковий автомобіль і маршрутний мікроавтобус, в результаті чого загинула дитина.Про це повідомила речник ГУНП в Запорізькій області, передає Укрінформ «У Запоріжжі, по вул. Стефанова, водій автомобіля «Ніссан Мікра», на заокругленій ділянці дороги, не витримав безпечну швидкість руху, не впорався з керування, виїхав на зустрічну смугу та скоїв зіткнення з маршрутним мікроавтобусом Volkswagen», - зазначила вона.Попередньо встановили, що внаслідок ДТП в кареті швидкої допомоги, помер хлопчик - пасажир автомобіля Nissan Micra. Водій легковика та пасажири маршрутного мікроавтобуса були направлені до лікарні з різними тілесними ушкодженнями.Всі обставини аварії встановлюються.

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