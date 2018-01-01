Курс валют у Луцьку на 27 грудня
Сьогодні, 09:00
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 27.238, а продаж - 27.617.
Євро при купівлі становить - 30.862, при продажу - 31.564.
Курс російського рубля: купівля - 0.352, продаж - 0.415.
Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.970, продаж - 7.490.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Євро при купівлі становить - 30.862, при продажу - 31.564.
Курс російського рубля: купівля - 0.352, продаж - 0.415.
Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.970, продаж - 7.490.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
На Волині автомобіль на смерть збив велосипедистку, – ЗМІ
Сьогодні, 09:13
Курс валют у Луцьку на 27 грудня
Сьогодні, 09:00
Спортивні волиняни на ретрофото 1930-х років
Сьогодні, 08:49
Легковик влетів у маршрутку: загинула дитина. ФОТО
Сьогодні, 08:37