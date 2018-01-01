За таке прибирання вулиць у Луцьку потрібно штрафувати, – Андрій Покровський

Депутат Луцької міської радиобурений великими преміями, які виписали собі посадовці Луцької міської ради у грудні.Про це він написав у мережі Facebook.На думку Андрія Покровського, посадовці Луцької міської ради заслуговують на гідну, але справедливу оплату праці."Я розумію, що йдуть новорічні свята і всім потрібні гроші. Але давайте підходити справедливо до видачі премій. Якщо ти спрацював добре, зрозуміло, ти заслуговуєш на гідну оцінку своєї роботи, в тому числі й в грошовому еквіваленті", – йдеться в дописі депутата.Натомість Покровського обурили високі премії, які отримали посадовці, причетні до прибирання снігу у Луцьку."Пригадаймо, що робилося декілька днів тому в Луцьку. Снігу було стільки, що ні пройти, ні проїхати було неможливо. Так, були аномальні снігопади. Так, техніка працювала. Але снігопади припинилися, а з ними припинилося й прибирання вулиць міста. Тому які премії? Про що ви говорите?За таке прибирання вулиць потрібно штрафувати, а не премії собі виписувати! Лучани повинні знати, скільки з їхніх кишень буде витрачено на премії "сумлінним" керівникам міської ради" – заявив Андрій Покровський.Нагадаємо, що з 16 грудня Луцьк засипило снігом. При цьому люди скаржилися на погане очищення доріг і тротуарів. На тому, що боротьба комунальників зі снігом погано організована, наголошував і екс-мер Луцька Богдан Шиба.