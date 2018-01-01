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За таке прибирання вулиць у Луцьку потрібно штрафувати, – Андрій Покровський

За таке прибирання вулиць у Луцьку потрібно штрафувати, – Андрій Покровський
Депутат Луцької міської ради Андрій Покровський обурений великими преміями, які виписали собі посадовці Луцької міської ради у грудні.

Про це він написав у мережі Facebook.

На думку Андрія Покровського, посадовці Луцької міської ради заслуговують на гідну, але справедливу оплату праці.

"Я розумію, що йдуть новорічні свята і всім потрібні гроші. Але давайте підходити справедливо до видачі премій. Якщо ти спрацював добре, зрозуміло, ти заслуговуєш на гідну оцінку своєї роботи, в тому числі й в грошовому еквіваленті", – йдеться в дописі депутата.

Натомість Покровського обурили високі премії, які отримали посадовці, причетні до прибирання снігу у Луцьку.

"Пригадаймо, що робилося декілька днів тому в Луцьку. Снігу було стільки, що ні пройти, ні проїхати було неможливо. Так, були аномальні снігопади. Так, техніка працювала. Але снігопади припинилися, а з ними припинилося й прибирання вулиць міста. Тому які премії? Про що ви говорите?

За таке прибирання вулиць потрібно штрафувати, а не премії собі виписувати! Лучани повинні знати, скільки з їхніх кишень буде витрачено на премії "сумлінним" керівникам міської ради" – заявив Андрій Покровський.

Нагадаємо, що з 16 грудня Луцьк засипило снігом. При цьому люди скаржилися на погане очищення доріг і тротуарів. На тому, що боротьба комунальників зі снігом погано організована, наголошував і екс-мер Луцька Богдан Шиба.


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Теги: Андрій Покровський, гроші, премії, прибирання, вулиці
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