За таке прибирання вулиць у Луцьку потрібно штрафувати, – Андрій Покровський
Сьогодні, 09:33
Депутат Луцької міської ради Андрій Покровський обурений великими преміями, які виписали собі посадовці Луцької міської ради у грудні.
Про це він написав у мережі Facebook.
На думку Андрія Покровського, посадовці Луцької міської ради заслуговують на гідну, але справедливу оплату праці.
"Я розумію, що йдуть новорічні свята і всім потрібні гроші. Але давайте підходити справедливо до видачі премій. Якщо ти спрацював добре, зрозуміло, ти заслуговуєш на гідну оцінку своєї роботи, в тому числі й в грошовому еквіваленті", – йдеться в дописі депутата.
Натомість Покровського обурили високі премії, які отримали посадовці, причетні до прибирання снігу у Луцьку.
"Пригадаймо, що робилося декілька днів тому в Луцьку. Снігу було стільки, що ні пройти, ні проїхати було неможливо. Так, були аномальні снігопади. Так, техніка працювала. Але снігопади припинилися, а з ними припинилося й прибирання вулиць міста. Тому які премії? Про що ви говорите?
За таке прибирання вулиць потрібно штрафувати, а не премії собі виписувати! Лучани повинні знати, скільки з їхніх кишень буде витрачено на премії "сумлінним" керівникам міської ради" – заявив Андрій Покровський.
Нагадаємо, що з 16 грудня Луцьк засипило снігом. При цьому люди скаржилися на погане очищення доріг і тротуарів. На тому, що боротьба комунальників зі снігом погано організована, наголошував і екс-мер Луцька Богдан Шиба.
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Про це він написав у мережі Facebook.
На думку Андрія Покровського, посадовці Луцької міської ради заслуговують на гідну, але справедливу оплату праці.
"Я розумію, що йдуть новорічні свята і всім потрібні гроші. Але давайте підходити справедливо до видачі премій. Якщо ти спрацював добре, зрозуміло, ти заслуговуєш на гідну оцінку своєї роботи, в тому числі й в грошовому еквіваленті", – йдеться в дописі депутата.
Натомість Покровського обурили високі премії, які отримали посадовці, причетні до прибирання снігу у Луцьку.
"Пригадаймо, що робилося декілька днів тому в Луцьку. Снігу було стільки, що ні пройти, ні проїхати було неможливо. Так, були аномальні снігопади. Так, техніка працювала. Але снігопади припинилися, а з ними припинилося й прибирання вулиць міста. Тому які премії? Про що ви говорите?
За таке прибирання вулиць потрібно штрафувати, а не премії собі виписувати! Лучани повинні знати, скільки з їхніх кишень буде витрачено на премії "сумлінним" керівникам міської ради" – заявив Андрій Покровський.
Нагадаємо, що з 16 грудня Луцьк засипило снігом. При цьому люди скаржилися на погане очищення доріг і тротуарів. На тому, що боротьба комунальників зі снігом погано організована, наголошував і екс-мер Луцька Богдан Шиба.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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