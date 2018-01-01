Акція «Шукайте друга» від «Інвестора» триває*
Сьогодні, 10:16
Триває акція «Шукайте друга», яку проводить Будівельна компанія «Інвестор».
Нові учасники вже отримали свої подарунки, повідомляють у компанії, пише Перший.
Нагадаємо, нещодавно писали про старт акції «Шукайте друга». За її умовами кожен клієнт «Інвестора», який переконає свого друга придбати у цієї будівельної компанії квартиру, отримає разом із покупцем подарунок – 10 000 гривень: по сертифікату на 5 000 гривень кожному від магазину «Фокстрот». Акція діє до 31 січня 2019 року.
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«Акція зацікавила багатьох. Попри те, що минуло небагато часу від її старту, уже є немало щасливих покуців, які отримали сертифікати», – розповіла маркетолог Будівельної компанії «Інвестор» Ірина Новосад.
Нещодавно скористалися порадою друзів і дві ковельчанки, які купили квартири у ЖК «Парковий квартал».
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За детальною інформацією звертайтеся у відділи продажу:
за телефоном:
096 030 20 10
або за адресою:
вул. Цегельна, 28, м. Луцьк
вул. Коперника, 13 в, м. Луцьк
Сайт: www.investor.lutsk.ua
Facebook: facebook.com/investorlutsk/
Instagram: bud.investor
Партнер акції – магазин «Фокстрот»
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Нові учасники вже отримали свої подарунки, повідомляють у компанії, пише Перший.
Нагадаємо, нещодавно писали про старт акції «Шукайте друга». За її умовами кожен клієнт «Інвестора», який переконає свого друга придбати у цієї будівельної компанії квартиру, отримає разом із покупцем подарунок – 10 000 гривень: по сертифікату на 5 000 гривень кожному від магазину «Фокстрот». Акція діє до 31 січня 2019 року.
Читати також: «Обличчя Інвестора»: переможці конкурсу взяли участь у перших зйомках. ФОТО
«Акція зацікавила багатьох. Попри те, що минуло небагато часу від її старту, уже є немало щасливих покуців, які отримали сертифікати», – розповіла маркетолог Будівельної компанії «Інвестор» Ірина Новосад.
Нещодавно скористалися порадою друзів і дві ковельчанки, які купили квартири у ЖК «Парковий квартал».
Читати також: Три найвигідніші святкові пропозиції на квартири від «Інвестора»
За детальною інформацією звертайтеся у відділи продажу:
за телефоном:
096 030 20 10
або за адресою:
вул. Цегельна, 28, м. Луцьк
вул. Коперника, 13 в, м. Луцьк
Сайт: www.investor.lutsk.ua
Facebook: facebook.com/investorlutsk/
Instagram: bud.investor
Партнер акції – магазин «Фокстрот»
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