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Акція «Шукайте друга» від «Інвестора» триває*

Акція «Шукайте друга» від «Інвестора» триває*
Триває акція «Шукайте друга», яку проводить Будівельна компанія «Інвестор».

Нові учасники вже отримали свої подарунки, повідомляють у компанії, пише Перший.

Нагадаємо, нещодавно писали про старт акції «Шукайте друга». За її умовами кожен клієнт «Інвестора», який переконає свого друга придбати у цієї будівельної компанії квартиру, отримає разом із покупцем подарунок – 10 000 гривень: по сертифікату на 5 000 гривень кожному від магазину «Фокстрот». Акція діє до 31 січня 2019 року.

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Акція «Шукайте друга» від «Інвестора» триває*


«Акція зацікавила багатьох. Попри те, що минуло небагато часу від її старту, уже є немало щасливих покуців, які отримали сертифікати», – розповіла маркетолог Будівельної компанії «Інвестор» Ірина Новосад.

Нещодавно скористалися порадою друзів і дві ковельчанки, які купили квартири у ЖК «Парковий квартал».

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Акція «Шукайте друга» від «Інвестора» триває*
Акція «Шукайте друга» від «Інвестора» триває*


За детальною інформацією звертайтеся у відділи продажу:

за телефоном:

096 030 20 10

або за адресою:

вул. Цегельна, 28, м. Луцьк
вул. Коперника, 13 в, м. Луцьк

Сайт: www.investor.lutsk.ua

Facebook: facebook.com/investorlutsk/

Instagram: bud.investor

Партнер акції – магазин «Фокстрот»

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Теги: Інвестор
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