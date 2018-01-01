Олів’є для солдатів: лучан кличуть зробити смаколики для бійців на Схід
Сьогодні, 10:24
Волонтери кличуть лучан зробити подарунки для бійців на передову.
Про це на своїй сторінці у facebook пише громадський активіст Володимир Бут-Гусаїм.
Збір відбудеться 1 січня о 15:00 у кафе «Луцьк», яке знаходиться по вулиці Гордіюк, 2.
Закликаємо небайдужих долучитися до збору солодощів, сухофруктів, фруктів, консервованих закруток (джеми, огірки, салати) та заносити за адресою: м. Луцьк, вул. Вахтангова 10 б ( маршрутка 26а, зупинка «Міжрайбаза») або телефонуйте за номерами: 0506472782 Інна, 0666692557 Володимир.
У дописі зазначається, що 2 січня волонтери поїдуть на Схід, щоб привітати їх з Новим 2019 роком.
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Про це на своїй сторінці у facebook пише громадський активіст Володимир Бут-Гусаїм.
Збір відбудеться 1 січня о 15:00 у кафе «Луцьк», яке знаходиться по вулиці Гордіюк, 2.
Закликаємо небайдужих долучитися до збору солодощів, сухофруктів, фруктів, консервованих закруток (джеми, огірки, салати) та заносити за адресою: м. Луцьк, вул. Вахтангова 10 б ( маршрутка 26а, зупинка «Міжрайбаза») або телефонуйте за номерами: 0506472782 Інна, 0666692557 Володимир.
У дописі зазначається, що 2 січня волонтери поїдуть на Схід, щоб привітати їх з Новим 2019 роком.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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