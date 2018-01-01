Олів’є для солдатів: лучан кличуть зробити смаколики для бійців на Схід

Волонтери кличуть лучан зробити подарунки для бійців на передову.Про це на своїй сторінці у facebook пише громадський активістЗбір відбудеться 1 січня о 15:00 у кафе «Луцьк», яке знаходиться по вулиці Гордіюк, 2.Закликаємо небайдужих долучитися до збору солодощів, сухофруктів, фруктів, консервованих закруток (джеми, огірки, салати) та заносити за адресою: м. Луцьк, вул. Вахтангова 10 б ( маршрутка 26а, зупинка «Міжрайбаза») або телефонуйте за номерами: 0506472782 Інна, 0666692557 Володимир.У дописі зазначається, що 2 січня волонтери поїдуть на Схід, щоб привітати їх з Новим 2019 роком.