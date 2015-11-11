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Поліцейські врятували дитину, яка ледве не випала з вікна. ВІДЕО

Поліцейські врятували дитину, яка ледве не випала з вікна. ВІДЕО
У Тернополі поліцейські врятували 4-річну дитину, яка опинилася біля відчиненого вікна.

Як повідомили УНІАН у патрульній поліції Тернополя, учора, 25 грудня близько 12 год на службовий планшет патрульних надійшло повідомлення про те, що на вул. Дружби кричить людина та потребує допомоги.

Оперативно прибувши на місце події, поліцейські побачили маленьку дитину, яка стояла на підвіконні у відкритому вікні, голосно кричала та плакала. Двері квартири, де знаходилась дівчинка, були замкнені. Аби не допустити непоправного, інспектор, через житло сусідів, а потім уже через відчинене вікно, потрапив до помешкання, де була дитина.

За деякий час прийшла мати, яка пояснила поліцейським, що у неї були термінові справи. Патрульні провели із нею профілактичну бесіду, а також викликали працівників ювенальної превенції для з’ясування всіх обставин.


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Теги: поліція, Тернопіль
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